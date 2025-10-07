Germania, ordini industria ad agosto -0,8% su mese

(Teleborsa) - Scendono a sorpresa gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di agosto 2025. Secondo i dati provvisori dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), iin termini reali, e al netto degli effetti di calendario e destagionalizzati,. Dopo la revisione dei dati provvisori, i nuovi ordini a luglio 2025 sono diminuiti del 2,7% rispetto a giugno 2025 (dato provvisorio: -2,9%). Le attese degli analisti erano per un incremento dell'1,2%.Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultanocontro il -3,3% segnalato il mese precedente.Nel dettaglio, gli. Gli, con gli ordini dall'area dell'euro in calo del 2,9% e quelli provenienti da paesi terzi in calo del 5,0%.