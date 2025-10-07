Milano 9:19
Germania, ordini industria ad agosto -0,8% su mese

(Teleborsa) - Scendono a sorpresa gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di agosto 2025. Secondo i dati provvisori dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), i nuovi ordini nel settore manifatturiero in termini reali, e al netto degli effetti di calendario e destagionalizzati, sono diminuiti dello 0,8% ad agosto 2025 su base mensile. Dopo la revisione dei dati provvisori, i nuovi ordini a luglio 2025 sono diminuiti del 2,7% rispetto a giugno 2025 (dato provvisorio: -2,9%). Le attese degli analisti erano per un incremento dell'1,2%.
Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in crescita dell'1,5% contro il -3,3% segnalato il mese precedente.
Nel dettaglio, gli ordini interni sono aumentati del 4,7%. Gli ordini esteri sono diminuiti del 4,1%, con gli ordini dall'area dell'euro in calo del 2,9% e quelli provenienti da paesi terzi in calo del 5,0%.
