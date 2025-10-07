Giappone, leading indicator agosto sale a 107,4 punti

(Teleborsa) - In miglioramento le condizioni economiche del Giappone ad. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, ilsi sarebbe portato a 107,4 punti, in crescita dell'1,2% rispetto ai 106,1 punti di luglio. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti (107,1 punti).Nello stesso periodo, l'che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo dello 0,6% a 113,4 punti (+0,3% il dato del mese precedente).L', che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in discesa a 112,0 punti da 113,6.