Giappone, leading indicator agosto sale a 107,4 punti

(Teleborsa) - In miglioramento le condizioni economiche del Giappone ad agosto 2025. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 107,4 punti, in crescita dell'1,2% rispetto ai 106,1 punti di luglio. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti (107,1 punti).

Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo dello 0,6% a 113,4 punti (+0,3% il dato del mese precedente).

L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in discesa a 112,0 punti da 113,6.

