Giappone, spese famiglie agosto +2,3% su anno

(Teleborsa) - La spesa media mensile per consumi per nucleo familiare in Giappone ad agosto 2025
è stata di 313.977 yen, in aumento del 2,3%
in termini reali rispetto all'anno precedente (in aumento del 5,5% in termini nominali), dopo il +1,4% previsto e del mese precedente.
Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato congiunturale si attesta al +0,6%
, in rallentamento dal +1,7% della rilevazione di luglio ma superiore al +0,1% atteso dagli analisti.(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))