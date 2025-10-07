Milano 6-ott
43.146 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 0,00%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

Giappone, spese famiglie agosto +2,3% su anno

Economia, Macroeconomia
Giappone, spese famiglie agosto +2,3% su anno
(Teleborsa) - La spesa media mensile per consumi per nucleo familiare in Giappone ad agosto 2025 è stata di 313.977 yen, in aumento del 2,3% in termini reali rispetto all'anno precedente (in aumento del 5,5% in termini nominali), dopo il +1,4% previsto e del mese precedente.

Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato congiunturale si attesta al +0,6%, in rallentamento dal +1,7% della rilevazione di luglio ma superiore al +0,1% atteso dagli analisti.



(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```