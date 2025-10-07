Il private equity in Italia: la creazione di valore si gioca dentro le aziende

(Teleborsa) -, in occasione della presentazione del libro Private Equity e creazione di valore, hanno presentato i risultati dell’indagine sul valore che i fondi di private equity creano per le imprese realizzata dal Centro Studi di AIFI e BIP Corporate Finance & Strategy, la business unit del gruppo BIP che accompagna fondi e imprese lungo tutto il ciclo di investimento, integrando competenze tecniche, digitali e settoriali per accelerare la trasformazione.Il campione analizzato comprende(di cui il 78% domestici) etra il 2019 e il 2024. Le aziende oggetto dell’analisi sono in prevalenza PMI con ricavi annui inferiori aie margini Ebitda già superiori al 15% al momento dell’ingresso del fondo.Ilè sempre più un compagno industriale e strategico, capace di generare valore attraverso crescita organica e inorganica e leve trasformative (come digitalizzazione, rafforzamento della governance e attenzione ai criteri ESG). È quanto emerge dall’analisi che afferma quindi che laoggi si gioca "", evidenziando un dato netto: la principale leva di creazione del valore è la crescita operativa, che rappresenta il 71% del valore complessivo generato dai fondi (di cui il 57% è attribuibile alla crescita dei ricavi e il restante 14% deriva dal miglioramento dei margini Ebitda).Laha oggi un peso marginale, mentre l’arbitraggio sui multipli resta significativo, contribuendo per il 40% e riflettendo la maggiore attrattività delle aziende in termini di scala, governance e posizionamento strategico al momento dell’exit.L’impatto sulle imprese partecipate è evidente. Nel passaggio dall’entry all’exit, ipassano da 101 a 163 milioni di euro, con un tasso di crescita annuo composto vicino al 19%. L’cresce in parallelo, da 716 a 1.092 dipendenti medi, mentre l’si rafforza, salendo da 13,3 a 25,9 milioni con un miglioramento della marginalità dal 16,8% al 18,1%. Anche il valore d’impresa compie un balzo, da 105 a 273 milioni di euro medi, conche si allargano da 7,4 a 9,6 volte. Ne consegue un incremento dell’, che passa in media da 77 a 217 milioni di euro. I ritorni per gli investitori sono consistenti: il multiplo cash-on-cash raggiunge 3,7 volte e l’IRR medio si attesta al 30%Uno degli elementi chiave emersi dell’analisi riguarda il: la costruzione di un team dirigente forte, motivato e allineato agli obiettivi di creazione di valore è il fattore determinante del successo. L’introduzione di figure chiave (CFO, comitati di controllo), l’adozione di sistemi di reporting evoluti e meccanismi di incentivazione legati aalimentano un "ownership mindset" condiviso tra fondo e management."In un contesto sempre più dinamico, la creazione di valore passa dalla capacità di trasformare. Gli investitori sono sempre più consapevoli della rilevanza di management team dotati di visione e di un’eccellente capacità esecutiva, supportata da tecnologie che accelerano innovazione e resilienza. Le sfide future – dai talenti alla transizione digitale e green – richiederanno modelli scalabili e alleanze solide tra fondo, management e advisor. Oggi più che mai, il valore si costruisce e protegge insieme", ha dichiarato, Founder e CEO BIP Corporate Finance & Strategy."Per creare valore nelle imprese gli operatori puntano su una crescita organica ma anche e soprattutto su operazioni di acquisizioni, gli add-on che permettono, e i numeri della ricerca lo dimostrano, uno sviluppo e un consolidamento sostenibile nel lungo periodo - afferma il direttore generale AIFI,-. Le aggregazioni rappresentano una attività fondamentale nel mercato italiano caratterizzato soprattutto da Pmi".