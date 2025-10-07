Intesa Sanpaolo incontra 1000 studenti a Roma Tre con "Build Your Future"

(Teleborsa) - I grandi cambiamenti globali della società e dell’economia legati a, oltre alle competenze tecniche verticali, come le soft skills come creatività, adattabilità, spirito critico, la capacità di risolvere problemi complessi, sono tra i temi affrontati dacon ‘’, un programmae a costruirsi il proprio futuro in modo più consapevole.Il programma è stato: di fronte a più di, si alternano istituzioni, esperti, professionisti, docenti universitari, imprenditori e startupper sui grandi trend trasformativi, il ruolo delle nuove tecnologie e l'importanza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso.Tra gli interventi, hanno aperto i lavoriha approfondito l’evoluzione delle competenze e l’importanza delle competenze trasversali,?tra cui pensiero critico, creatività, resilienza, sempre più necessarie per affrontare le sfide globali, i rapidi e continui cambiamenti in atto e per guidare le nuove tecnologie.Sono inoltre intervenuti, ha approfondito l’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale fornendo nuove prospettive sull’interazione con il fattore umano nelle organizzazioni.: "Con Build Your Future abbiamo incontratooggi grazie alla collaborazione con l’Università degli studi Roma Tre, un ateneo giovane e dinamico con una vocazione internazionale,È fondamentalecomprendere i cambiamenti in corso e affrontarli in modo responsabile in un contesto in continua evoluzione".: "Un Ateneo giovane come Roma Tre ha il dovere di guardare oltre le ombre proiettate dalle tecnologie emergenti e insegnare ai propri studenti a fare lo stesso. Sappiamo che, perché è frutto di scelte umane e genera effetti sociali ed etici. Per questo l’Università degli Studi Roma Tre crede che la formazione debba andare oltre la tecnica, e includere la responsabilità etica, oggi ne parliamo grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo: interrogarsi sui valori che vogliamo tradurre nei sistemi che costruiamo, capire come proteggere la dignità umana, la giustizia sociale e l’integrità del pensiero critico. Crediamo n, di scegliere con responsabilità e di mantenere intatto il valore dell’apprendimento profondo, che è condizione di vera libertà intellettuale".Il programma ‘Build Your Future’ rientra, di integrazione con il tessuto industriale, di inclusione educativa, di valorizzazione del talento e del merito e progetti orientati allo sviluppo delle competenze trasversali., ne sono previste oltre 1.200 per il 2025, raggiungendo l’obiettivo di oltre 4.000 nell’arco di Piano d’Impresa 2022-2025.