Intesa Sanpaolo incontra 1000 studenti a Roma Tre con "Build Your Future"

(Teleborsa) - I grandi cambiamenti globali della società e dell’economia legati a intelligenza artificiale, blue economy, space economy, life science e le competenze necessarie per affrontarli
, oltre alle competenze tecniche verticali, come le soft skills come creatività, adattabilità, spirito critico, la capacità di risolvere problemi complessi, sono tra i temi affrontati da Intesa Sanpaolo
con ‘Build Your Future
’, un programma dedicato ai giovani per supportali ad affrontare le sfide globali
e a costruirsi il proprio futuro in modo più consapevole.
Il programma è stato organizzato con l’Università degli studi Roma Tre
: di fronte a più di 500 studenti
, si alternano istituzioni, esperti, professionisti, docenti universitari, imprenditori e startupper sui grandi trend trasformativi, il ruolo delle nuove tecnologie e l'importanza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso.
Tra gli interventi, hanno aperto i lavori Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università degli studi Roma Tre
, Elisabetta Bonvino, Prorettrice con Delega per le attività didattiche e Andrea Catizone
, Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca
. Elisa Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo
ha approfondito l’evoluzione delle competenze e l’importanza delle competenze trasversali,?tra cui pensiero critico, creatività, resilienza, sempre più necessarie per affrontare le sfide globali, i rapidi e continui cambiamenti in atto e per guidare le nuove tecnologie.
Sono inoltre intervenuti Giorgio De Marchis, Prorettore con Delega per le attività di Orientamento e Tutorato
, Anna Lisa Tota, Prorettrice Vicaria con deleghe al coordinamento delle attività di Terza Missione e alle Politiche di Genere e Paola Marrone
, Prof.ssa Ordinaria di Progettazione tecnologica e ambientale dell’Architettura, Delegata per le politiche relative alla sostenibilità ambientale Roma Tre.Lucia Marchegiani, Prof.ssa Ordinaria di Organizzazione Aziendale e Gestione Risorse Umane Roma Tre e Responsabile Team di Ricerca dell’Osservatorio di Intesa Sanpaolo Look4ward
, ha approfondito l’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale fornendo nuove prospettive sull’interazione con il fattore umano nelle organizzazioni.Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo
: "Con Build Your Future abbiamo incontrato in presenza 30.000 studenti su tutto il territorio nazionale,
oggi grazie alla collaborazione con l’Università degli studi Roma Tre, un ateneo giovane e dinamico con una vocazione internazionale, erano presenti in più di 1.000.
È fondamentale lavorare a insieme a istituzioni e università per promuovere una maggiore consapevolezza nei giovani studenti sulle competenze necessarie in futuro,
comprendere i cambiamenti in corso e affrontarli in modo responsabile in un contesto in continua evoluzione".Massimiliano Fiorucci, Rettore Università degli studi Roma Tre
: "Un Ateneo giovane come Roma Tre ha il dovere di guardare oltre le ombre proiettate dalle tecnologie emergenti e insegnare ai propri studenti a fare lo stesso. Sappiamo che la tecnologia non è mai del tutto neutra nelle sue conseguenze
, perché è frutto di scelte umane e genera effetti sociali ed etici. Per questo l’Università degli Studi Roma Tre crede che la formazione debba andare oltre la tecnica, e includere la responsabilità etica, oggi ne parliamo grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo: interrogarsi sui valori che vogliamo tradurre nei sistemi che costruiamo, capire come proteggere la dignità umana, la giustizia sociale e l’integrità del pensiero critico. Crediamo nell’importanza della capacità di interrogare i presupposti dei sistemi che costruiamo
, di scegliere con responsabilità e di mantenere intatto il valore dell’apprendimento profondo, che è condizione di vera libertà intellettuale".
Il programma ‘Build Your Future’ rientra nell’impegno più ampio del Gruppo in collaborazione con università e scuole e si sviluppa attraverso iniziative di internazionalizzazione
, di integrazione con il tessuto industriale, di inclusione educativa, di valorizzazione del talento e del merito e progetti orientati allo sviluppo delle competenze trasversali. Dal 2022 la Banca guidata dal CEO Carlo Messina ha coinvolto oltre 3400 scuole e università
, ne sono previste oltre 1.200 per il 2025, raggiungendo l’obiettivo di oltre 4.000 nell’arco di Piano d’Impresa 2022-2025.