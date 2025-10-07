Milano 14:54
Intesa Sanpaolo incontra 1000 studenti a Roma Tre con "Build Your Future"

Banche, Economia
(Teleborsa) - I grandi cambiamenti globali della società e dell’economia legati a intelligenza artificiale, blue economy, space economy, life science e le competenze necessarie per affrontarli, oltre alle competenze tecniche verticali, come le soft skills come creatività, adattabilità, spirito critico, la capacità di risolvere problemi complessi, sono tra i temi affrontati da Intesa Sanpaolo con ‘Build Your Future’, un programma dedicato ai giovani per supportali ad affrontare le sfide globali e a costruirsi il proprio futuro in modo più consapevole.

Il programma è stato organizzato con l’Università degli studi Roma Tre: di fronte a più di 500 studenti, si alternano istituzioni, esperti, professionisti, docenti universitari, imprenditori e startupper sui grandi trend trasformativi, il ruolo delle nuove tecnologie e l'importanza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso.

Tra gli interventi, hanno aperto i lavori Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università degli studi Roma Tre, Elisabetta Bonvino, Prorettrice con Delega per le attività didattiche e Andrea Catizone, Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca. Elisa Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo ha approfondito l’evoluzione delle competenze e l’importanza delle competenze trasversali,?tra cui pensiero critico, creatività, resilienza, sempre più necessarie per affrontare le sfide globali, i rapidi e continui cambiamenti in atto e per guidare le nuove tecnologie.

Sono inoltre intervenuti Giorgio De Marchis, Prorettore con Delega per le attività di Orientamento e Tutorato, Anna Lisa Tota, Prorettrice Vicaria con deleghe al coordinamento delle attività di Terza Missione e alle Politiche di Genere e Paola Marrone, Prof.ssa Ordinaria di Progettazione tecnologica e ambientale dell’Architettura, Delegata per le politiche relative alla sostenibilità ambientale Roma Tre.

Lucia Marchegiani, Prof.ssa Ordinaria di Organizzazione Aziendale e Gestione Risorse Umane Roma Tre e Responsabile Team di Ricerca dell’Osservatorio di Intesa Sanpaolo Look4ward, ha approfondito l’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale fornendo nuove prospettive sull’interazione con il fattore umano nelle organizzazioni.

Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo: "Con Build Your Future abbiamo incontrato in presenza 30.000 studenti su tutto il territorio nazionale, oggi grazie alla collaborazione con l’Università degli studi Roma Tre, un ateneo giovane e dinamico con una vocazione internazionale, erano presenti in più di 1.000. È fondamentale lavorare a insieme a istituzioni e università per promuovere una maggiore consapevolezza nei giovani studenti sulle competenze necessarie in futuro, comprendere i cambiamenti in corso e affrontarli in modo responsabile in un contesto in continua evoluzione".

Massimiliano Fiorucci, Rettore Università degli studi Roma Tre: "Un Ateneo giovane come Roma Tre ha il dovere di guardare oltre le ombre proiettate dalle tecnologie emergenti e insegnare ai propri studenti a fare lo stesso. Sappiamo che la tecnologia non è mai del tutto neutra nelle sue conseguenze, perché è frutto di scelte umane e genera effetti sociali ed etici. Per questo l’Università degli Studi Roma Tre crede che la formazione debba andare oltre la tecnica, e includere la responsabilità etica, oggi ne parliamo grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo: interrogarsi sui valori che vogliamo tradurre nei sistemi che costruiamo, capire come proteggere la dignità umana, la giustizia sociale e l’integrità del pensiero critico. Crediamo nell’importanza della capacità di interrogare i presupposti dei sistemi che costruiamo, di scegliere con responsabilità e di mantenere intatto il valore dell’apprendimento profondo, che è condizione di vera libertà intellettuale".

Il programma ‘Build Your Future’ rientra nell’impegno più ampio del Gruppo in collaborazione con università e scuole e si sviluppa attraverso iniziative di internazionalizzazione, di integrazione con il tessuto industriale, di inclusione educativa, di valorizzazione del talento e del merito e progetti orientati allo sviluppo delle competenze trasversali. Dal 2022 la Banca guidata dal CEO Carlo Messina ha coinvolto oltre 3400 scuole e università, ne sono previste oltre 1.200 per il 2025, raggiungendo l’obiettivo di oltre 4.000 nell’arco di Piano d’Impresa 2022-2025.
