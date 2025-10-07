Kering, corre a Parigi su promozione di Morgan Stanley

Morgan Stanley

Kering

LVMH

Hermès

(Teleborsa) - Seduta sugli scudi per Kering e LVMH alla Borsa di Parigi dopo cheha modificato la sua valutazione delper tenere conto dello "shock dell'offerta creativa" che vede nel settore,a overweight (da equal-weight). La banca di investimento è intervenuta anche sui target price, alzandoli a 370 e 635 euro rispettivamente per Kering e LVMH (da 250 e 515 euro).Di contro, Morgan Stanley haa equal-weigth (da overweight) abbassando i rispettivi target price a(da 2.550 euro e HK$ 60).Morgan Stanley afferma che la nuova ondata di creatività, insieme a un'oscillazione del pendolo della moda verso il massimalismo, può creare una situazione in cui "l'offerta potrebbe creare la propria domanda".è la nuova prima scelta del broker; la banca di investimento afferma che "la storia sta cambiando" sotto la guida del nuovo CEO Luca de Meo e loda i promettenti debutti creativi dei marchi Gucci e Bottega Veneta.Per, sottolinea gli sviluppi positivi della nuova direzione creativa di Dior – dove afferma che il sentiment sembra essere cambiato "da un giorno all'altro" – così come di Celine e Fendi.Al contrario, gli analisti notano che la crescita disi sta normalizzando da una bassa percentuale a due cifre a un'alta percentuale a una cifra, mentre il marchio di punta di, Miu Miu, affronta i rischi derivanti dalla crescente concorrenza.