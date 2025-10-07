Manovra, Urso: concordo con Orsini, ora puntare su imprese

(Teleborsa) - Consono d'accordo assolutamente che ora bisogna puntare sulle imprese,. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, a margine dell'assemblea di Unindustria.un punto di svolta con un'alleanza, per alcuni insperata, con la Germania sul dossier centrale delle auto, prima tra le industrie europee e la più prossima al", ha detto Urso."Siamo consapevoli - ha aggiunto - che essendo l'epicentro del sisma a Bruxelles,e risentiamo anche noi e dobbiamo cambiare noi per primi. Oggi con la convergenza importante, significativa e storica con la Germania, siamo piu' fiduciosi di riuscire a imporre alla