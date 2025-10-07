Manovra, Urso: concordo con Orsini, ora puntare su imprese

(Teleborsa) - Con Orsini
sono d'accordo assolutamente che ora bisogna puntare sulle imprese, focalizzare l'attenzione e, quindi, le risorse sulle imprese per consentire di vincere la sfida della competitività internazionale"
. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
, a margine dell'assemblea di Unindustria.Auto, asse con la Germania - "Finalmente abbiamo segnato
un punto di svolta con un'alleanza, per alcuni insperata, con la Germania sul dossier centrale delle auto, prima tra le industrie europee e la più prossima al collasso produttivo e, purtroppo, occupazionale
", ha detto Urso.
"Siamo consapevoli - ha aggiunto - che essendo l'epicentro del sisma a Bruxelles, nella politica europea folle del Green deal, n
e risentiamo anche noi e dobbiamo cambiare noi per primi. Oggi con la convergenza importante, significativa e storica con la Germania, siamo piu' fiduciosi di riuscire a imporre alla Commissione Europea quelle revisioni urgenti e radicali necessarie per salvare, con l'auto, l'industria europea"