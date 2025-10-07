Milano 14:35
Manovra, Urso: concordo con Orsini, ora puntare su imprese

(Teleborsa) - Con Orsini sono d'accordo assolutamente che ora bisogna puntare sulle imprese, focalizzare l'attenzione e, quindi, le risorse sulle imprese per consentire di vincere la sfida della competitività internazionale". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea di Unindustria.

Auto, asse con la Germania - "Finalmente abbiamo segnato un punto di svolta con un'alleanza, per alcuni insperata, con la Germania sul dossier centrale delle auto, prima tra le industrie europee e la più prossima al collasso produttivo e, purtroppo, occupazionale", ha detto Urso.

"Siamo consapevoli - ha aggiunto - che essendo l'epicentro del sisma a Bruxelles, nella politica europea folle del Green deal, ne risentiamo anche noi e dobbiamo cambiare noi per primi. Oggi con la convergenza importante, significativa e storica con la Germania, siamo piu' fiduciosi di riuscire a imporre alla Commissione Europea quelle revisioni urgenti e radicali necessarie per salvare, con l'auto, l'industria europea"
