USA, Carlyle: crescita contenuta dei posti di lavoro è proseguita a settembre

Carlyle

(Teleborsa) - Il. Lo sostiene una ricerca di, una delle più grandi società di investimento globali, dopo che lo shutdown ha privato il mercato del rapporto sull'occupazione di venerdì. Carlyle, sulla base di dati basati sul suo portafoglio di aziende e investimenti immobiliari, stima per l'occupazione USA degli incrementi mensili in calo da unadi oltre 200.000 unità all'inizio dell'anno a sole"In passato, una decelerazione di questa portata è stata quasi sempre associata a un'economia sull'orlo della recessione (o che ne era già entrata) - si legge nel documento firmato da Jason Thomas, Head of Global Research e Investment Strategy di Carlyle - Ma questo non sembra coincidere con altri dati: la, con una crescita a due cifre del flusso di cassa operativo; i dati del nostro portafoglio più sensibili al ciclo economico sono coerenti con una crescita annualizzata del PIL statunitense del 2,7% nel terzo trimestre del 2025; le misure generali del reddito familiare (nominale) continuano a crescere a un tasso annuo del 5%; e sia il tasso di disoccupazione che le offerte di lavoro sono rimasti stabili nonostante il crollo della crescita dell'occupazione".Carlyle invita però a un'altra riflessione, chiedendosi cosa succederebbe. Con una crescita della popolazione nativa statunitense di appena lo 0,14% nel 2025, ci si aspetterebbe una crescita mensile delle buste paga inferiore a 20.000 unità, in media, con l'occupazione nei settori del tempo libero e dell'ospitalità, dell'edilizia, dell'assistenza domiciliare e dell'industria manifatturiera particolarmente colpita. In altre parole, "gli effetti visibili di questa politica sarebbero in gran parte indistinguibili da quanto osservato negli ultimi mesi", viene sottolineato.Sebbene non siano ancora disponibili dati demografici affidabili, stime recenti suggeriscono che l'immigrazione netta per il 2025 potrebbe variare tra un aumento di 115.000 unità e un calo di 525.000 unità. Anche il limite superiore di questo intervallo rappresenterebbe un calo del 90% rispetto all', quando gli immigrati rappresentavano probabilmente tra il 70% e l'80% della crescita della forza lavoro e dell'occupazione totale."Nessuno può seriamente dubitare che il calo della domanda di lavoro spieghi parte di questa debolezza - dice Thomas - I margini lordi sembrano essersi ridotti, poiché le imprese assorbono parte dei dazi. Le prospettive per l'attività edilizia (esclusi i data center!) rimangono fosche. Ma proprio come per la "crisi della catena di approvvigionamento", la principale causa scatenante potrebbe provenire dalla direzione opposta. Diagnosticando erroneamente l'inflazione come un fenomeno "transitorio" legato a un'offerta temporaneamente limitata, i responsabili politici hanno scelto di rimanere fermi nel 2021. L'inflazione cumulativa ha superato l'obiettivo di oltre 10 punti percentuali negli anni successivi. Ile riduca i tassi a livelli che alimenteranno un'eventuale spirale prezzi-salari nei settori alle prese con un'improvvisa carenza di lavoratori disponibili".