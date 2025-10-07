Wall Street positiva dopo i nuovi record, occhi a interventi di membri Fed

(Teleborsa) - Seduta cauta a Wall Street
, dopo che ieri S&P 500 e Nasdaq hanno raggiunto nuovi massimi storici in chiusura, con l'attenzione degli investitori rivolta agli interventi dei banchieri centrali della Federal Reserve, in assenza di indicazioni dei dati macroeconomici, la cui pubblicazione è sospesa per lo shutdown. Ieri Donald Trump ha dichiarato di essere disposto a collaborare con i Democratici sulla politica sanitaria, ma ha insistito sul fatto che la fine dello shutdown rimane un prerequisito.
Il mercato prevede che la Federal Reserve
tagli i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di fine mese, a causa di una serie di report della scorsa settimana che suggeriscono un indebolimento del mercato del lavoro. Oggi sono in calendario interventi della vicepresidente della Fed per la supervisione Michelle Bowman, del presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic, del governatore della Fed Stephen Miran e del presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari.
Ieri, il presidente della Fed di Kansas City, Jeff Schmid
, ha ricordato che la banca centrale deve mantenere la propria credibilità sull'inflazione, che rimane troppo elevata negli Stati Uniti, citando l'aumento del costo dei beni durevoli - una categoria che tendeva a diventare sempre più accessibile "negli ultimi 30 anni" - e i dazi.
Tra i titoli interessati da annunci societari
, Constellation Brands
ha registrato un calo delle vendite inferiore alle aspettative nel secondo trimestre, IBM
ha annunciato
una partnership con la startup di intelligenza artificiale Anthropic, Trilogy Metals
beneficia del fatto che la Casa Bianca ha annunciato l'acquisizione di una quota del 10% della società, Dell
ha alzato
le guidance a lungo termine grazie alla forte domanda di infrastrutture AI, ICE
ha annunciato
un investimento strategico da 2 miliardi di dollari in Polymarket.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
sta mettendo a segno un +0,21%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.750 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,26%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,15%).