WIZBII entra nel mercato italiano per offrire alle banche un nuovo canale di acquisizione clienti

(Teleborsa) -, servizio gratuito per semplificare l'accesso alle agevolazioni finanziarie in Europa, ha annunciato il suoper offrire alle banche un nuovo canale di acquisizione e fidelizzazione dei clienti. Attraverso una piattaforma intuitiva, gli utenti possono scoprire e ottenere migliaia di aiuti, bonus e contributi disponibili, aprendo un conto con uno degli istituti partner del progetto.WIZBII, nata nel 2011 e già usata da milioni di utenti in Francia, Germania e Spagna, afferma che sono "già molte" le banche che hanno scelto di unirsi a WIZBII, promuovendo un modello di sviluppo responsabile, sostenibile, al servizio del potere d'acquisto degli italiani. Le neobank Rdi WIZBII, con oltre 30.000 conti aperti a livello europeo.I partner bancari di WIZBII hanno accesso ad una. Per richiedere i bonus, gli utenti effettuano una breve registrazione, inserendo alcune informazioni di profilazione (dati anagrafici, situazione abitativa, valore ISEE, etc.). A questo punto, l'algoritmo mostrerà gli aiuti idonei, con la possibilità di avviare direttamente l'istanza di richiesta e successivo accredito dei contributi, aprendo un conto con il partner bancario più in linea con il proprio profilo.Oltredagli utenti della community, che registra ogni mese più di 100 mila nuove iscrizioni, si legge in una nota."Con il nostro ingresso in Italia vogliamo offrire alle banche uno strumento di acquisizione clienti efficace con cui esercitare un impegno sociale concreto: 9 persone su 10 che si affidano a WIZBII risultano idonee ad almeno un bonus - commenta- Unendo innovazione e supporto umano, permetteremo a moltissimi italiani di ottenere in modo semplice e senza costi il denaro che spetta loro di diritto, con nuovi stimoli ai consumi e all'economia locale".