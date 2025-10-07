Zangrillo: “Persone, competenze e innovazione guidano il cambiamento”

(Teleborsa) - "e unasono essenziali per modernizzare la Pubblica amministrazione e renderla sempre più vicina alle esigenze di cittadini e imprese". Lo ha affermato il, intervenendo oggi all’, per la nuova tappa del ciclo di incontri "", promosso dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con le principali Università italiane.Dopo le tappe di, l’incontro dicome leve fondamentali per l’efficienza delle amministrazioni e la qualità dei servizi pubblici. Al centro dei lavori il toolkit "Minerva" sviluppato dal Dipartimento che consente alle amministrazioni di mappare l’organico, individuare i fabbisogni di competenze, attivare percorsi di upskilling e reskilling e promuovere la mobilità tra enti."La portata innovativa di questo strumento sta, basata su competenze e risultati", ha aggiunto Zangrillo.Il ministro ha poi illustrato il, ora all’esame del Parlamento, che migliora il sistema di valutazione della performance a cui si collegano percorsi di carriera e di crescita. Si tratta di, che supera la logica dell’adempimento per passare a una dove è fondamentale il "saper fare". "Il capitale umano è. Solo investendo sulle persone e sulle loro capacità potremo continuare a costruire una Pubblica amministrazione moderna per affrontare le sfide che ci attendono", ha concluso il ministro.All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il, i rappresentanti dell’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico, di, die gli, l’organismo istituito dal Dipartimento per presidiare e indirizzare la riforma del mercato del lavoro pubblico nell’ambito del PNRR.