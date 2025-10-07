Zurich riunisce la rete agenziale al Roadshow 2025

(Teleborsa) - Si è, presso l’Hotel NH Congress Centre di Assago, la, che ha visto ladopo l’appuntamento inaugurale di Roma al Cardo Roma Hotel.Le due giornate hanno rappresentatoe. Nel corso dei due incontri si sono. Ad aprire i lavori è stato, con un bilancio sui risultati ottenuti in Danni, Vita e Customer e le priorità per gli ultimi 100 giorni dell’anno. Ampio spazio è stato dedicato anche alleRenato Antonini, CEO di Zurich Investment Life, ha presentato i nuovi prodotti Vita e Protection, e a seguire sono state illustrate anche la nuova soluzione salute dedicata alle aziende, le coperture contro le catastrofi naturali (Nat Cat) e le novità riguardo 4Care.La seconda sessione di lavori si è– Head of Life Proposition di Zurich Italia, che ha offerto uno sguardo sui mercati e sulle prospettive di investimento.Un’attenzione particolare infine è stata riservata agli, con la presentazione di iniziative dedicate al ricambio generazionale, alle campagne incentive e alla valorizzazione del ruolo consulenziale., ha commentato: "La rete agenziale rappresenta un pilastro centrale di Zurich in Italia. In una fase in cui, vogliamo continuare a investire su innovazione, digitalizzazione e formazione, affinché ogni agente abbia gli strumenti per offrire consulenza di eccellenza e possa continuare ad essere protagonista della trasformazione in atto nel mercato assicurativo.: vogliamo costruire un valore duraturo per i clienti e aprire la strada a nuove opportunità, in particolare in ambiti Protection, salute e previdenza, che verranno presto arricchite dal lancio di una nuova soluzione di previdenza complementare".