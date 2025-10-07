Zurich riunisce la rete agenziale al Roadshow 2025

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi a Milano
, presso l’Hotel NH Congress Centre di Assago, la seconda tappa del Roadshow Agenti 2025 di Zurich Italia
, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 professionisti
dopo l’appuntamento inaugurale di Roma al Cardo Roma Hotel.
Le due giornate hanno rappresentato un’occasione di confronto e condivisione con la rete agenzial
e. Nel corso dei due incontri si sono alternati gli interventi del top management di Zurich
. Ad aprire i lavori è stato Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customer di Zurich Italia
, con un bilancio sui risultati ottenuti in Danni, Vita e Customer e le priorità per gli ultimi 100 giorni dell’anno. Ampio spazio è stato dedicato anche alle novità dell’offerta Zurich:
Renato Antonini, CEO di Zurich Investment Life, ha presentato i nuovi prodotti Vita e Protection, e a seguire sono state illustrate anche la nuova soluzione salute dedicata alle aziende, le coperture contro le catastrofi naturali (Nat Cat) e le novità riguardo 4Care.
La seconda sessione di lavori si è aperta con la tavola rotonda partecipata dai principali asset manager internazionali e moderata da Angelo Latti
– Head of Life Proposition di Zurich Italia, che ha offerto uno sguardo sui mercati e sulle prospettive di investimento.
Un’attenzione particolare infine è stata riservata agli agenti e alla loro crescita professionale
, con la presentazione di iniziative dedicate al ricambio generazionale, alle campagne incentive e alla valorizzazione del ruolo consulenziale.Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customer di Zurich Italia
, ha commentato: "La rete agenziale rappresenta un pilastro centrale di Zurich in Italia. In una fase in cui la vicinanza al cliente è fondamentale
, vogliamo continuare a investire su innovazione, digitalizzazione e formazione, affinché ogni agente abbia gli strumenti per offrire consulenza di eccellenza e possa continuare ad essere protagonista della trasformazione in atto nel mercato assicurativo. Il Patto per la Crescita che abbiamo rinnovato conferma il nostro rapporto di impegno reciproco
: vogliamo costruire un valore duraturo per i clienti e aprire la strada a nuove opportunità, in particolare in ambiti Protection, salute e previdenza, che verranno presto arricchite dal lancio di una nuova soluzione di previdenza complementare".