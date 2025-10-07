Milano 14:54
Zurich riunisce la rete agenziale al Roadshow 2025

Due appuntamenti, a Roma e Milano, per celebrare i traguardi raggiunti e tracciare le prospettive future

Economia
Zurich riunisce la rete agenziale al Roadshow 2025
(Teleborsa) - Si è conclusa oggi a Milano, presso l’Hotel NH Congress Centre di Assago, la seconda tappa del Roadshow Agenti 2025 di Zurich Italia, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 professionisti dopo l’appuntamento inaugurale di Roma al Cardo Roma Hotel.

Le due giornate hanno rappresentato un’occasione di confronto e condivisione con la rete agenziale. Nel corso dei due incontri si sono alternati gli interventi del top management di Zurich. Ad aprire i lavori è stato Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customer di Zurich Italia, con un bilancio sui risultati ottenuti in Danni, Vita e Customer e le priorità per gli ultimi 100 giorni dell’anno. Ampio spazio è stato dedicato anche alle novità dell’offerta Zurich: Renato Antonini, CEO di Zurich Investment Life, ha presentato i nuovi prodotti Vita e Protection, e a seguire sono state illustrate anche la nuova soluzione salute dedicata alle aziende, le coperture contro le catastrofi naturali (Nat Cat) e le novità riguardo 4Care.

La seconda sessione di lavori si è aperta con la tavola rotonda partecipata dai principali asset manager internazionali e moderata da Angelo Latti – Head of Life Proposition di Zurich Italia, che ha offerto uno sguardo sui mercati e sulle prospettive di investimento.

Un’attenzione particolare infine è stata riservata agli agenti e alla loro crescita professionale, con la presentazione di iniziative dedicate al ricambio generazionale, alle campagne incentive e alla valorizzazione del ruolo consulenziale.

Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customer di Zurich Italia, ha commentato: "La rete agenziale rappresenta un pilastro centrale di Zurich in Italia. In una fase in cui la vicinanza al cliente è fondamentale, vogliamo continuare a investire su innovazione, digitalizzazione e formazione, affinché ogni agente abbia gli strumenti per offrire consulenza di eccellenza e possa continuare ad essere protagonista della trasformazione in atto nel mercato assicurativo. Il Patto per la Crescita che abbiamo rinnovato conferma il nostro rapporto di impegno reciproco: vogliamo costruire un valore duraturo per i clienti e aprire la strada a nuove opportunità, in particolare in ambiti Protection, salute e previdenza, che verranno presto arricchite dal lancio di una nuova soluzione di previdenza complementare".
