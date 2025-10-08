ABB cede la divisione Robotica a SoftBank per 5,38 miliardi di dollari

ABB

(Teleborsa) - Il colosso svizzeroha firmato un, rinunciando alla precedente intenzione di scorporare l'attività come società quotata separatamente. La transazione è soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura e si prevede che si concluderà tra la metà e la fine del 2026."Robotics trarrà vantaggio dalla combinazione della sua tecnologia all'avanguardia e della sua profonda competenza nel settore con le competenze all'avanguardia di SoftBank in materia di intelligenza artificiale, robotica e informatica di nuova generazione - ha detto il- Ciò consentirà all'azienda di rafforzare ed espandere la propria posizione di leader tecnologico nel suo settore"."La prossima frontiera di SoftBank è l'intelligenza artificiale fisica - ha aggiunto- Insieme ad ABB Robotics, uniremo tecnologie e talenti di livello mondiale sotto la nostra visione condivisa per fondere la super intelligenza artificiale e la robotica, guidando un'evoluzione rivoluzionaria che spingerà l'umanità in avanti".Al momento del closing, la cessione comporterà una plusvalenza contabile non operativa ante imposte di circa 2,4 miliardi di dollari, con un incasso previsto, al netto dei costi di transazione, di circa 5,3 miliardi di dollari. Iprevisti relativi alla cessione ammontano a circa 200 milioni di dollari, circa la metà dei quali era già inclusa nelle guidance per il 2025. La migliore stima attuale di ABB dellelegate alla transazione, relative allo scorporo delle attività locali, si attesta tra i 400 e i 500 milioni di dollari.ABB Robotics è leader nel suo settore, al centro delle tendenze secolari e future dell'automazione, ma le sinergie commerciali e tecnologiche tra il business di ABB Robotics e il resto delle attività di ABB sono limitate, con caratteristiche di domanda e di mercato diverse. La divisione ABB Robotics ha una forza lavoro di circa 7.000 dipendenti. Con un, ha rappresentato circa il 7 percento dei ricavi del Gruppo ABB e ha avuto un margine EBITA operativo del 12,1 percento.