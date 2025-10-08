Aedes, azionista di minoranza Stella d'Atri propone formula diversa per delega ad AuCap

Aedes

(Teleborsa) -(già Restart), società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha ricevuto dall'- titolare di una partecipazione pari al 5,27% circa del capitale sociale - ladell'Assemblea Straordinaria.La proposta è: "2. Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile,ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.".Così come rappresentato dal socio, il punto 2 èdell'Assemblea dal Consiglio di amministrazione ("Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti").Il Consiglio di amministrazionedell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025 nella riunione dell'organo amministrativo già convocata per il giorno 9 ottobre 2025.