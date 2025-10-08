Auto UE: le proposte dei costruttori potrebbero dimezzare le vendite di veicoli elettrici

(Teleborsa) - L, riguardo alle normative UE sulle emissioni di CO2 delle auto, sta. È quanto emerge dall’analisi didi un documento trapelato dalla lobby europea dei. I costruttori richiedono sei scappatoie, tra cui l'equiparazione delle auto che utilizzano carburanti alternativi ai veicoli a zero emissioni. Inoltre, vogliono che l’UE interrompa gli sforzi per una corretta contabilizzazione dell'inquinamento prodotto dalle auto ibride plug-in.L'si trova sotto la pressione dei costruttori che mirano a indebolire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, in vista della revisione della normativa che sarà avviata nei prossimi mesi. Secondo il, le auto alimentate con cosiddetti carburanti "" – con probabile riferimento a biocarburanti ed e-fuel – sarebbero da contabilizzare come se emettessero 0 grammi di CO2 per km. Questa deroga, da sola,, consentendo ai produttori di continuare a commercializzare un elevato numero di automobili endotermiche altamente inquinanti., ha dichiarato: "Queste richieste sono da respingere. Se adottate, comprometteranno la prospettiva industriale e occupazionale della transizione europea, minando ogni prospettiva di investimento.non di trasformare la più importante normativa UE per il settore automotive in un colabrodo. Ci auguriamo che lasul clima; cedere alle richieste di ACEA avrà come solo effetto di dare ulteriore vantaggio competitivo ai costruttori cinesi".Le proposte di ACEA, se implementate,. L'eliminazione dello "utility factor" per le ibride plug-in nel 2027 porterebbe a un calo del 10% nelle vendite di auto elettriche. L'introduzione di crediti di CO2 per i costruttori che rottamano veicoli vecchi diminuirebbe ulteriormente l'ambizione del 6%.. Infine, premialità per la produzione di auto elettriche di piccole dimensioni - assegnando crediti aggiuntivi se prodotte in Europa - ridurrebbe l'ambizione dell'1%. Nel complesso, le scappatoie richieste dall'ACEA permetterebbero ai costruttori di dover raggiungere, al 2035, solo una quota di mercato del 52% per i veicoli elettrici.Le richieste dell'ACEAè sotto pressione per accelerare la revisione della normativa UE sulle emissioni di CO2 delle automobili. La, ha annunciato che una proposta legislativa sarà presentata entro la fine del 2025.Boraschi ha aggiunto: "I costruttori, tutta volta a smantellare i regolamenti attuali, ma dall'altro non sembrano avere una visione chiara di ciò che vogliono. Chiedono l’adozione di un set ampio di flessibilità e scappatoie, senza però mettere in conto neppure il tempo necessario per una valutazione adeguata di queste opzioni. La revisione delle norme UE, così,, un confronto poco informato e razionale. Ma questa è la ricetta perfetta per dirottare la transizione e dare il colpo di grazia a industria e lavoro."