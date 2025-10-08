Milano 17:35
Base Power raccoglie 1 miliardo di dollari di finanziamento per espansione attività

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Base Power, startup di batterie per uso domestico co-fondata dall'imprenditore Zach Dell, ha detto mercoledì di avere raccolto 1 miliardo di dollari per incrementare la produzione di sistemi di accumulo di energia e costruire uno stabilimento produttivo in Texas.

Il round di finanziamento di Serie C, guidato da Addition LP di Lee Fixel, ha incluso altri investitori esistenti come Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz e Altimeter, ha dichiarato l'azienda mercoledì in un comunicato.

"Stiamo costruendo una capacità produttiva nazionale per riparare la rete elettrica", ha dichiarato il Chief Operating Officer Justin Lopas. "Questo stabilimento ad Austin è il nostro primo e stiamo già pianificando il secondo".

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)
