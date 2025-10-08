Base Power raccoglie 1 miliardo di dollari di finanziamento per espansione attività

(Teleborsa) - Base Power
, startup di batterie per uso domestico co-fondata dall'imprenditore Zach Dell, ha detto mercoledì di avere raccolto 1 miliardo di dollari
per incrementare la produzione di sistemi di accumulo di energia e costruire uno stabilimento produttivo in Texas.
Il round di finanziamento di Serie C
, guidato da Addition LP di Lee Fixel, ha incluso altri investitori esistenti come Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz e Altimeter, ha dichiarato l'azienda mercoledì in un comunicato.
"Stiamo costruendo una capacità produttiva nazionale per riparare la rete elettrica", ha dichiarato il Chief Operating Officer Justin Lopas
. "Questo stabilimento ad Austin è il nostro primo e stiamo già pianificando il secondo".(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)