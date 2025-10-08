Blue Economy, presentato a Roma primo fondo italiano dedicato alle imprese del mare

(Teleborsa) - L’Economia del Mare
è uno dei settori più strategici per il futuro del Paese, con un valore aggiunto di oltre 200 miliardi di euro
e più di 4,5 milioni di persone impiegate
. Un comparto in continua evoluzione, attraversato da profondi processi di transizione ecologica e tecnologica che interessano tutte le sette filiere della Blue Economy: Pesca, Estrazioni marine, Cantieristica, Trasporto merci e passeggeri, Turismo, Tutela ambientale, Attività sportive e ricreative.
È quanto emerso mercoledì durante la presentazione a Roma del Blue Economy Debt Fund
, il primo fondo italiano
destinato esclusivamente alle imprese dell’economia del mare
, promosso e gestito da Zenit SGR
(Gruppo Consultinvest).
L'incontro è stato aperto da un intervento del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci
.
Blue Economy Debt Fund, fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso
, riservato ad investitori professionali, ha l’obiettivo di sostenere crescita, innovazione e transizione sostenibile delle imprese del settore, in linea con le priorità del PNRR
e del Next Generation EU
, con un focus particolare sulle PMI
.
“Con il Blue Economy Debt Fund rafforziamo l’impegno del nostro Gruppo nel mettere la finanza al servizio dell’economia reale”, ha dichiarato Maurizio Vitolo
, Founder e AD di Gruppo Consultinvest. Per Zenit SGR, ha aggiunto il gestore del Fondo, Giovanni Scrofani
, “si tratta di una nuova soluzione di investimento che unisce tradizione e innovazione a supporto delle imprese italiane.”
Il Comitato Investimenti, presieduto da Giancarlo Vinacci
, garantisce competenze diffuse sul territorio nazionale. “Il settore vale circa l’11% del PIL italiano
ed è un asset strategico in continua crescita, composto da più di 233 mila imprese
,” ha sottolineato Vinacci.