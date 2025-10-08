Blue Economy, presentato a Roma primo fondo italiano dedicato alle imprese del mare

(Teleborsa) - L’è uno dei settori più strategici per il futuro del Paese, con un. Un comparto in continua evoluzione, attraversato da profondi processi di transizione ecologica e tecnologica che interessano tutte le sette filiere della Blue Economy: Pesca, Estrazioni marine, Cantieristica, Trasporto merci e passeggeri, Turismo, Tutela ambientale, Attività sportive e ricreative.È quanto emerso mercoledì durante la presentazione a Roma del, ildestinato, promosso e gestito da(Gruppo Consultinvest).L'incontro è stato aperto da un intervento del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare,Blue Economy Debt Fund,, riservato ad investitori professionali, ha l’obiettivo di sostenere crescita, innovazione e transizione sostenibile delle imprese del settore, in linea con le priorità dele del, con un focus particolare sulle“Con il Blue Economy Debt Fund rafforziamo l’impegno del nostro Gruppo nel mettere la finanza al servizio dell’economia reale”, ha dichiarato, Founder e AD di Gruppo Consultinvest. Per Zenit SGR, ha aggiunto il gestore del Fondo,, “si tratta di una nuova soluzione di investimento che unisce tradizione e innovazione a supporto delle imprese italiane.”Il Comitato Investimenti, presieduto da, garantisce competenze diffuse sul territorio nazionale. “Il settore vale circa l’ed è un asset strategico in continua crescita, composto da,” ha sottolineato Vinacci.