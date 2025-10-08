Milano 15:08
In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,01%, a quota 24.382,66 in apertura.
