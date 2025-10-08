Borse asiatiche in ribasso guidate da Hong Kong. Seul chiusa

(Teleborsa) - La maggior parte dei mercati azionari asiatici ha registrato un calo
nella giornata odierna, con le azioni di Hong Kong che guidano le perdite a causa del ribasso dei titoli tecnologici, mentre il rally di Tokyo (dopo che Sanae Takaichi è stata eletta leader del Partito Liberal Democratico al potere nel paese) si raffredda.
La Reserve Bank of New Zealand
, la banca centrale della Nuova Zelanda, ha abbassato
di 50 punti base il tasso si riferimento, portandolo al 2,5%. Si tratta del livello più basso da luglio 2022 e una sorpresa per il mercato, che si aspettava un taglio più contenuto da 25 punti base.
A Tokyo
, si muove sotto la parità il Nikkei 225
, che scende con uno scarto percentuale dello 0,26%. Shenzhen
, Shanghai
e Seul
sono chiuse per festività.
Negativo Hong Kong
(-0,86%); poco sotto la parità Mumbai
(-0,21%); sui livelli della vigilia Sydney
(-0,1%).
Seduta trascurata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido -0,07%. Andamento annoiato per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia in ribasso dello 0,34%. Lieve ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che presenta una flessione dello 0,32%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,7%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,86%.