Debole il mercato di Tokyo. Misto resto dell'Asia

(Teleborsa) - Il listino di Tokyo
chiude la seduta in ribasso, con lo yen che si è rafforzato sul dollaro, sulle prospettive di nuovi aumenti dei tassi da parte della Bank of Japan. Si muovono con debolezza le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.
L'indice giapponese Nikkei 225
lima lo 0,58%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità Shenzhen
, che continua la giornata allo 0,02%.
In lieve ribasso Hong Kong
(-0,37%); balza in alto Seul
(+1,94%).
In frazionale calo Mumbai
(-0,28%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità Sydney
(-0,41%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 dicembre si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,02%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,06%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,85%.