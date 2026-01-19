Borse asiatiche miste con focus su dati macro cinesi, in rosso Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in rosso per la maggior parte dei mercati azionari asiatici
, con gli investitori che valutano le minacce dell'amministrazione Trump nei confronti della Groenlandia e i dati macroeconomici chiave dalla Cina pubblicati questa mattina
.
Il PIL cinese
è cresciuto del 4,5% nel periodo ottobre-dicembre, in rallentamento rispetto al 4,8% del terzo trimestre (il PIL annuo si è attestato al 5%, raggiungendo l'obiettivo ufficiale di circa il 5%). Le vendite al dettaglio
sono cresciute dello 0,9% a dicembre rispetto all'anno precedente, la crescita più lenta dalla fine del 2022. La produzione industriale
è salita del 5,2% a dicembre, superando le aspettative di una crescita del 5%.
Giornata "no" per la Borsa di Tokyo
, in flessione dello 0,65% sul Nikkei 225
: il principale indice azionario giapponese
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, incolore Shenzhen
, che continua la seduta sui livelli della vigilia. Shanghai
sale dello 0,29%.
In ribasso Hong Kong
(-1,08%); in denaro Seul
(+1,32%). In lieve ribasso Mumbai
(-0,57%); con analoga direzione, in frazionale calo Sydney
(-0,34%).
Modesto guadagno per l'euro contro la valuta nipponica
, che avanza di poco a +0,4%. Piccolo passo in avanti per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta portando a casa un misero +0,38%. Frazionale rialzo per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,45%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,83%.