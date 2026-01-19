Milano 16-gen
45.800 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 -0,07%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 16-gen
10.235 -0,04%
Francoforte 16-gen
25.297 0,00%

Borse asiatiche miste con focus su dati macro cinesi, in rosso Tokyo

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta in rosso per la maggior parte dei mercati azionari asiatici, con gli investitori che valutano le minacce dell'amministrazione Trump nei confronti della Groenlandia e i dati macroeconomici chiave dalla Cina pubblicati questa mattina.

Il PIL cinese è cresciuto del 4,5% nel periodo ottobre-dicembre, in rallentamento rispetto al 4,8% del terzo trimestre (il PIL annuo si è attestato al 5%, raggiungendo l'obiettivo ufficiale di circa il 5%). Le vendite al dettaglio sono cresciute dello 0,9% a dicembre rispetto all'anno precedente, la crescita più lenta dalla fine del 2022. La produzione industriale è salita del 5,2% a dicembre, superando le aspettative di una crescita del 5%.

Giornata "no" per la Borsa di Tokyo, in flessione dello 0,65% sul Nikkei 225: il principale indice azionario giapponese prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, incolore Shenzhen, che continua la seduta sui livelli della vigilia. Shanghai sale dello 0,29%.

In ribasso Hong Kong (-1,08%); in denaro Seul (+1,32%). In lieve ribasso Mumbai (-0,57%); con analoga direzione, in frazionale calo Sydney (-0,34%).

Modesto guadagno per l'euro contro la valuta nipponica, che avanza di poco a +0,4%. Piccolo passo in avanti per l'euro nei confronti della divisa cinese, che sta portando a casa un misero +0,38%. Frazionale rialzo per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,45%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,83%.
