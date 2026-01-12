Chiusa Tokyo per festività. Borse Asia positive trainate da tech

Tokyo

(Teleborsa) - Chiusa la borsa diper festeggiare la Giornata degli adulti, le altre piazza asiatiche mostrano segni in prevalenza positivi trainate dal settore tecnologico, dopo il dato sul mercato del lavoro statunitense, pubblicato venerdì, che ha mostrato un rallentamento delle nuove assunzioni, mentre il tasso di disoccupazione è diminuito più del previsto.Debole l'), che si ferma a 13.525 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Ottima la prestazione di(+2,76%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento(+2,27%).Guadagni frazionali per(+0,67%); consolida i livelli della vigilia(+0,2%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,29%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,20%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,30%.Il rendimento per l'è pari 2,1%, mentre il rendimento deltratta 1,87%.