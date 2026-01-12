Chiusa Tokyo per festività. Borse Asia positive trainate da tech

(Teleborsa) - Chiusa la borsa di Tokyo
per festeggiare la Giornata degli adulti, le altre piazza asiatiche mostrano segni in prevalenza positivi trainate dal settore tecnologico, dopo il dato sul mercato del lavoro statunitense, pubblicato venerdì, che ha mostrato un rallentamento delle nuove assunzioni, mentre il tasso di disoccupazione è diminuito più del previsto.
Debole l'indice di Shenzhen
(Shenzhen
), che si ferma a 13.525 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Ottima la prestazione di Hong Kong
(+2,76%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento Seul
(+2,27%).
Guadagni frazionali per Mumbai
(+0,67%); consolida i livelli della vigilia Sydney
(+0,2%).
Frazionale rialzo per l'euro contro la valuta nipponica
, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,29%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia con una variazione percentuale dello 0,20%. Composto rialzo per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che si muove con un guadagno dello 0,30%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,1%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,87%.