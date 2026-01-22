Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di, dopo i rialzi messia segni sul finale, la vigilia, dalla borsa di Wall Street, spinta dalle parole del presidente americano, che ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il "quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia e di aver sospeso l'imposizione di dazi annunciati rispetto a diversi paesi che sarebbero dovuti scattare l'1 febbraio. Si muovono al rialzo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesemette a segno un guadagno dell'1,72%; sulla stessa linea,guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente.Senza direzione(-0,15%); in denaro(+0,86%).Pressoché invariato(+0,13%); in rialzo(+0,7%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,32%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%.Il rendimento dell'è pari 2,24%, mentre il rendimento delscambia 1,82%.