Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, dopo i rialzi messia segni sul finale, la vigilia, dalla borsa di Wall Street, spinta dalle parole del presidente americano Donald Trump
, che ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il "quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia e di aver sospeso l'imposizione di dazi annunciati rispetto a diversi paesi che sarebbero dovuti scattare l'1 febbraio. Si muovono al rialzo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.
L'indice giapponese Nikkei 225
mette a segno un guadagno dell'1,72%; sulla stessa linea, Shenzhen
guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente.
Senza direzione Hong Kong
(-0,15%); in denaro Seul
(+0,86%).
Pressoché invariato Mumbai
(+0,13%); in rialzo Sydney
(+0,7%).
Modesto guadagno per l'euro contro la valuta nipponica
, che avanza di poco a +0,32%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,82%.