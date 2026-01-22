Milano 9:48
44.810 +0,72%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:48
10.212 +0,73%
24.829 +1,09%

Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Spinta da rialzi messi a segno da Wall Street

Commento, Finanza
Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia
(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, dopo i rialzi messia segni sul finale, la vigilia, dalla borsa di Wall Street, spinta dalle parole del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il "quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia e di aver sospeso l'imposizione di dazi annunciati rispetto a diversi paesi che sarebbero dovuti scattare l'1 febbraio. Si muovono al rialzo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.

L'indice giapponese Nikkei 225 mette a segno un guadagno dell'1,72%; sulla stessa linea, Shenzhen guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente.

Senza direzione Hong Kong (-0,15%); in denaro Seul (+0,86%).

Pressoché invariato Mumbai (+0,13%); in rialzo Sydney (+0,7%).

Modesto guadagno per l'euro contro la valuta nipponica, che avanza di poco a +0,32%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,02%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,82%.
Condividi
```