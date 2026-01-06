Tokyo prosegue rally. Asia in rialzo con acquisti su settore difesa

Tokyo

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche estendono i guadagni di ieri, anche se stanno emergendo dubbi sugli effetti dell'intervento USA in Venezuela. IN primo piano c'è ancora il settore della difesa, che beneficia del crescere dei conflissi a livello internazionali., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata martedì scorso, mentre cede alle vendite, che retrocede dello 0,58%.Balza in alto(+2,76%); sulla stessa linea, è su di giri(+2,27%).In frazionale progresso(+0,67%); sulla parità viaggia(+0,2%).La giornata del 5 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,14%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,16%.Il rendimento dell'è pari 2,14%, mentre il rendimento delscambia 1,88%.