Tokyo prosegue rally. Asia in rialzo con acquisti su settore difesa

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche estendono i guadagni di ieri, anche se stanno emergendo dubbi sugli effetti dell'intervento USA in Venezuela. IN primo piano c'è ancora il settore della difesa, che beneficia del crescere dei conflissi a livello internazionali.
A Tokyo
, il Nikkei 225
continua la giornata con un aumento dell'1,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata martedì scorso, mentre cede alle vendite Shenzhen
, che retrocede dello 0,58%.
Balza in alto Hong Kong
(+2,76%); sulla stessa linea, è su di giri Seul
(+2,27%).
In frazionale progresso Mumbai
(+0,67%); sulla parità viaggia Sydney
(+0,2%).
La giornata del 5 gennaio si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo +0,14%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato +0,16%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,14%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,88%.