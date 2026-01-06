Milano 14:56
Tokyo prosegue rally. Asia in rialzo con acquisti su settore difesa
(Teleborsa) - Le Borse asiatiche estendono i guadagni di ieri, anche se stanno emergendo dubbi sugli effetti dell'intervento USA in Venezuela. IN primo piano c'è ancora il settore della difesa, che beneficia del crescere dei conflissi a livello internazionali.

A Tokyo, il Nikkei 225 continua la giornata con un aumento dell'1,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata martedì scorso, mentre cede alle vendite Shenzhen, che retrocede dello 0,58%.

Balza in alto Hong Kong (+2,76%); sulla stessa linea, è su di giri Seul (+2,27%).

In frazionale progresso Mumbai (+0,67%); sulla parità viaggia Sydney (+0,2%).

La giornata del 5 gennaio si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,14%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato +0,16%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,14%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,88%.

