Listini asiatici deboli e dai volumi sottili

(Teleborsa) - Ultima seduta del 2025 dai volumi ridotti, con la maggior parte dei mercati azionari asiatici chiusa per l'intera giornata, come Tokyo e Seul, o con chiusura anticipata, come Hong Kong (-0,87%) e Sydney (-0,04%). In lieve calo anche Shenzhen
, che archivia la giornata sotto la parità.
In India, leggermente positivo Mumbai
(+0,42%).
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato -0,15%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,07%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,85%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).