Listini asiatici deboli e dai volumi sottili

Listini asiatici deboli e dai volumi sottili
(Teleborsa) - Ultima seduta del 2025 dai volumi ridotti, con la maggior parte dei mercati azionari asiatici chiusa per l'intera giornata, come Tokyo e Seul, o con chiusura anticipata, come Hong Kong (-0,87%) e Sydney (-0,04%). In lieve calo anche Shenzhen, che archivia la giornata sotto la parità.

In India, leggermente positivo Mumbai (+0,42%).

Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,15%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,07%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,85%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:

Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).
