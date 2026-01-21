Milano 10:53
Tokyo in frazionale ribasso. Asia sconta tensioni geopolitiche

(Teleborsa) - Giornata no per le borse asiatiche, che seguono al ribasso Wall Street ed i mercati europei, risentendo del crescere delle tensioni geopolitiche, a causa delle minacce di Trump sulla Groenlandia. Ma a peggiorare la situazione sono sopraggiunti i toni aspri dei leader presenti a Davos, dove arriverà oggi anche il Presidente americano Donald Trump.

Prevale la cautela a Tokyo, con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%, risentendo anche della debolezza della posizione fs0cale del Giappone. Sulla stessa linea anche la piazza di Shenzhen, che continua la giornata sotto la parità.

Sulla parità viaggia Hong Kong (-0,17%); in moderato rialzo Seul (+0,48%).

In rosso Mumbai (-0,73%); in lieve ribasso Sydney (-0,33%).

Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto +0,05%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,03%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,29%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,82%.

