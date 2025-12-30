Milano 12:46
Listini asiatici poco mossi, in leggero calo Tokyo

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Tokyo, con il Nikkei 225 che sta lasciando sul parterre lo 0,27%, mentre, al contrario, in leggera risalita Shenzhen, con le quotazioni che si posizionano sul +0,49%.

Positivo Hong Kong (+1,02%); sui livelli della vigilia Seul (-0,15%).

Consolida i livelli della vigilia Mumbai (-0,17%); sulla stessa linea, sulla parità Sydney (-0,11%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,11%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,07%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,87%.
