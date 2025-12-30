Listini asiatici poco mossi, in leggero calo Tokyo

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Tokyo
, con il Nikkei 225
che sta lasciando sul parterre lo 0,27%, mentre, al contrario, in leggera risalita Shenzhen
, con le quotazioni che si posizionano sul +0,49%.
Positivo Hong Kong
(+1,02%); sui livelli della vigilia Seul
(-0,15%).
Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(-0,17%); sulla stessa linea, sulla parità Sydney
(-0,11%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,11%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,07%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,87%.