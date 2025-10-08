ELES, Mare Group sale 29,3% del capitale dopo acquisti sul mercato

Mare Group

ELES

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha acquistato in data odierna, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, pari a circa il 0,1912% del capitale sociale. La comunicazione è arrivata in quanto Mare Group ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla target.Le, effettuate tramite Leonardo Capital SIM, sono state effettuate a un prezzo unitario non superiore a, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta.A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, l'offerente detiene complessivamente, pari a circa ile il 27,54% dei diritti di voto.