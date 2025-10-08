Fideuram celebra i consulenti con importanti traguardi di carriera con eventi "Seniority"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -dedica il mese di ottobre allache hanno raggiunto importanti, con 25, 30, 40 e 50 anni di attività all'interno delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments.Il ciclo di eventi "Seniority" prevede cinque appuntamenti nelle- ospitati in location di grande valore storico e artistico, simboli ideali per rendere omaggio alla professionalità e alla dedizione di chi, da decenni, contribuisce alla crescita della Divisione Private diNel corso delle giornate, circa 300 manager e consulenti vengono celebrati alla presenza di, Amministratore Delegato di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking,, Condirettore Generale e di, Responsabile della Rete. La conduzione è affidata a, Responsabile del Coordinamento delle Reti, che accompagna il pubblico tra testimonianze, racconti di carriera e momenti di riconoscimento dei risultati raggiunti."I consulenti che celebriamodi Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Con la loro professionalità, la capacità di costruire relazioni di fiducia e l'impegno costante verso i clienti, hanno contribuito in modo decisivo alla crescita della nostra realtà e al rafforzamento del nostro posizionamento nel tempo", ha commentato Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking."Questi riconoscimenti non sono solo un traguardo personale, ma una una comunità di professionisti che ogni giorno si impegna per accompagnare le famiglie e gli imprenditori nelle loro scelte finanziarie - ha aggiunto - Riconoscere questi traguardi significa valorizzare un patrimonio di esperienza e di valori che continua a ispirare le nuove generazioni e a guidarci nel costruire, insieme, il futuro della consulenza: evoluta, sostenibile e capace di rispondere ai bisogni reali delle persone".