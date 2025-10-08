Milano 15:29
43.430 +0,83%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:29
9.561 +0,81%
Francoforte 15:29
24.553 +0,69%

Fideuram celebra i consulenti con importanti traguardi di carriera con eventi "Seniority"

Banche, Finanza
Fideuram celebra i consulenti con importanti traguardi di carriera con eventi "Seniority"
(Teleborsa) - Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking dedica il mese di ottobre alla celebrazione dei propri consulenti finanziari che hanno raggiunto importanti traguardi di carriera, con 25, 30, 40 e 50 anni di attività all'interno delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments.

Il ciclo di eventi "Seniority" prevede cinque appuntamenti nelle principali città italiane - Milano, Firenze, Roma e Torino - ospitati in location di grande valore storico e artistico, simboli ideali per rendere omaggio alla professionalità e alla dedizione di chi, da decenni, contribuisce alla crescita della Divisione Private di Intesa Sanpaolo.

Nel corso delle giornate, circa 300 manager e consulenti vengono celebrati alla presenza di Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, Fabio Cubelli, Condirettore Generale e di Andrea Ghidoni, Responsabile della Rete. La conduzione è affidata a Stefano Gallizioli, Responsabile del Coordinamento delle Reti, che accompagna il pubblico tra testimonianze, racconti di carriera e momenti di riconoscimento dei risultati raggiunti.

"I consulenti che celebriamo rappresentano la storia e la forza di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Con la loro professionalità, la capacità di costruire relazioni di fiducia e l'impegno costante verso i clienti, hanno contribuito in modo decisivo alla crescita della nostra realtà e al rafforzamento del nostro posizionamento nel tempo", ha commentato Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking.

"Questi riconoscimenti non sono solo un traguardo personale, ma un segno concreto di continuità, dedizione e appartenenza a una comunità di professionisti che ogni giorno si impegna per accompagnare le famiglie e gli imprenditori nelle loro scelte finanziarie - ha aggiunto - Riconoscere questi traguardi significa valorizzare un patrimonio di esperienza e di valori che continua a ispirare le nuove generazioni e a guidarci nel costruire, insieme, il futuro della consulenza: evoluta, sostenibile e capace di rispondere ai bisogni reali delle persone".
Condividi
```