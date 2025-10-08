Gismondi 1754, il 15 ottobre si apre il Sesto Periodo di Esercizio Warrant 2019-2026

(Teleborsa) - Gismondi 1754
, società genovese che produce gioielli di altissima gamma quotata sull’Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che il 15 ottobre 2025 si aprirà il Sesto Periodo di Esercizio
dei "Warrant Gismondi 2019 – 2026"
.
I portatori dei "Warrant Gismondi 2019 – 2026" potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 15 ottobre 2025 e fino al 31 ottobre 2025 compresi. Le richieste dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli (Euronext Securities Milan) presso cui sono depositati i Warrant.
I portatori
dei Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie Gismondi1754 S.p.A. – ISIN IT0005391138–di nuova emissione, prive del valore nominale, ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto.
Il prezzo di esercizio dei Warrant, relativamente al Sesto Periodo di Esercizio, è pari a 5,65 euro
per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.