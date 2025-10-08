Gismondi 1754, il 15 ottobre si apre il Sesto Periodo di Esercizio Warrant 2019-2026

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese che produce gioielli di altissima gamma quotata sull’Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che il 15 ottobre 2025 si aprirà ildeiI portatori dei "Warrant Gismondi 2019 – 2026" potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 15 ottobre 2025 e fino al 31 ottobre 2025 compresi. Le richieste dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli (Euronext Securities Milan) presso cui sono depositati i Warrant.dei Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie Gismondi1754 S.p.A. – ISIN IT0005391138–di nuova emissione, prive del valore nominale, ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto.Il prezzo di esercizio dei Warrant, relativamente al Sesto Periodo di Esercizio, è pari aper ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. .