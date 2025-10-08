ICOP "idealmente posizionata" per secondo round di M&A. Focus su USA e Australia

ICOP

Alantra

(Teleborsa) - Glidi, dalla sua resilienza operativa e dalla sua, supportata da un modello di crescita a basso impiego di capitale e basato sul portafoglio ordini, nonché da una chiara strategia di M&A ad accrescimento di valore e di diversificazione globale. Lo scrivono gli analisti di, dopo che il broker spagnolo ha ospitato i vertici societari per un incontro con gli investitori.Nonostante il rally del titolo (+127% da inizio anno, +110% nei 6 mesi e +215% dall'IPO), ICOP, offrendo al contempo una redditività e una crescita significativamente più elevate: margine EBITDA del 18,8% rispetto alla mediana dei competitor dell'8,4% nel periodo 2025-2027, e un CAGR EBITDA del 21,8% nel periodo 2025-2027 rispetto al 6,1% dei competitor.Ilsegnerà il. Nel 2026, si prevede che l'entità combinata genererà un fatturato totale di oltre 560 milioni di euro, un EBITDA di circa 110 milioni di euro (margine del 20%) e un utile netto di oltre 45 milioni di euro, con una PFN (debito netto) di circa 92 milioni di euro."A questo punto, la società sarebbe, con una potenza di fuoco teorica superiore a 100 milioni di euro (ipotizzando un rapporto debito netto/EBITDA di 1,8x), consentendole di perseguire un'ulteriore crescita senza reperire ulteriore capitale dal mercato - scrive Alantra - Geograficamente, il mercato statunitense rappresenta un'area vasta e ad alto potenziale per una futura crescita, sia organica che esterna. Un altro mercato con caratteristiche e cultura comparabili è l'Australia, che potrebbe offrire opportunità di espansione simili".