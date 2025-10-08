L'UE lancia strategie per accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) -ha definitoper garantire che l'Europa rimanga all'avanguardia nello(AI). La strategiastabilisce come accelerare l'uso dell'IA nelle principali industrie europee e nel settore pubblico, mentre la strategiasi concentra sul porre l'Europa all'avanguardia nella ricerca basata sull'AI e nell'eccellenza scientifica., ha commentato la, spiegando "quando l'AI viene utilizzata, possiamo trovare soluzioni più intelligenti, più veloci e più convenienti.e con queste strategie contribuiremo ad. Mettere l'IA al primo posto significa anche mettere la sicurezza al primo posto"."Guideremo questain tutti i settori chiave, dalla robotica all'assistenza sanitaria, all'energia e all'automotive", ha concluso la numero uno della Commissione europea.L'IA sta trasformando il modo in cui operano le imprese, rimodellando i servizi pubblici e rivoluzionando la scienza. - si sottolinea - Con queste strategie, la Commissione sta realizzando il suo, stabilendo un percorso per. Solo sei anni fa l'Europa aveva duetra i primi 10 al mondo; oggi ne ha quattro e sono in corso lavori per la creazione di almeno. Sulla base della sua solida infrastruttura di IA, del talento dell'Europa, del vivace ecosistema di ricerca e innovazione e delle start-up, della sua tradizione collaborativa nel campo della scienza, di dati di alta qualità e di infrastrutture tecnologiche e di ricerca di livello mondiale,in settori chiave e nella scienza.La strategia Apply AI, per la quale Bruxelles ha, mira a sfruttare il potenziale di trasformazione dell'AI guidandonein tutti ie pubblici, tra cui. Sosterrà inoltre le piccole e medie imprese (PMI) nelle loro esigenze specifiche e aiuterà le industrie a integrare l'AI nelle loro operazioni. Tra lefigurano la creazione diavanzati per l'assistenza sanitaria basati sull'AI e il sostegno allo sviluppo die di AI agentica adattati a settori quali la produzione, l'ambiente e i prodotti farmaceutici. Per coordinare l'azione, la Commissione lancia, un forum che riunisce l'industria, il settore pubblico, il mondo accademico, le parti sociali e la società civile. Un osservatorio sull'IA monitorerà le tendenze dell'IA e valuterà gli impatti settoriali.La seconda strategia punta a. Il suo centro è, un istituto europeo virtuale per mettere in comune e coordinare le risorse dell'AI per lo sviluppo e l'applicazione nella scienza. Lecomprendono:scientifici e professionisti altamente qualificati a livello mondiale, cui sono dedicare risorse per 58 milioni di euro nell'ambito di RAISE;, attraverso 600 milioni di euro attinti dal programma Orizzonte Europaper garantire ai ricercatori e alle start-up dell'UE un accesso dedicato alle Gigafactory;, con oltre 3 miliardi di euro attinti ad Orizzonte Europa; sostegno agli scienziati pere raccogliere e integrare le serie di dati necessarie per l'AI nella scienza.Per sfruttare appieno il potenziale dell'AI,senza soluzione di continuità. Alla fine di ottobre la Commissione presenterà unaal fine di allineare meglio le politiche in materia di dati alle esigenze delle imprese, del settore pubblico e della società. Il prossimo(Copenaghen, 3-4 novembre 2025) riunirà responsabili politici, ricercatori e industria ed avvierà iniziative nell'ambito della strategia per l'AI nella scienza, tra cui il progetto pilota RAISE e una campagna di impegno del settore privato.