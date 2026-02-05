Investitori istituzionali: IA, energia e deglobalizzazione guidano le strategie globali

(Teleborsa) - Secondo lacondotta da, gli investitori istituzionali di tutto il mondo stanno ricalibrando i propri approcci di investimento alla luce di tre potenti megatrend –– che stanno ridefinendo il panorama economico globale.L’indagine rileva che l’intelligenza artificiale è emersa come la forza dominante che influenza le strategie di investimento, con il 63% degli investitori che la identifica come il megatrend più rilevante per le proprie decisioni nei prossimi cinque anni. La transizione energetica si colloca al secondo posto con ilOgni anno l’raccoglie le opinioni dei maggiori investitori a livello mondiale, analizzando come l’evoluzione delle prospettive sui mercati, la geopolitica e il clima stia influenzando le decisioni di asset allocation, in particolare nei mercati privati. Quest’anno sono state intervistate"Gli investitori istituzionali si trovano ad affrontare un momento cruciale, caratterizzato da tre megatrend trasformativi: la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, la transizione energetica e le dinamiche della deglobalizzazione", ha dichiarato. "Non si tratta di concetti astratti: stanno guidando decisioni concrete di portafoglio. Stiamo osservando istituzioni che investono massicciamente nelle infrastrutture per l’IA e nella produzione energetica, ricalibrano le esposizioni regionali in risposta alle interruzioni degli scambi e ampliano in modo significativo le allocazioni nei mercati privati. Il filo conduttore è che gli investitori si stanno muovendo con decisione per posizionare i portafogli in vista di un nuovo panorama degli investimenti".I risultati dell’indagine indicano un coinvolgimento senza precedenti degli investitori istituzionali nell’intelligenza artificiale, con il 96% che investe attivamente in opportunità legate all’IA.ritengono che l’AI determinerà un profondo aumento della produttività economica nel prossimo decennio.Gli investitori stanno indirizzando capitali verso infrastrutture cloud, computing power e semiconduttori, sviluppo di modelli e software di intelligenza artificiale, nonché. Tra gli investitori che allocano risorse in opportunità legate all’IA, il 39% considera la produzione e le infrastrutture energetiche come la principale opportunità di investimento."Praticamente ogni conversazione che abbiamo con gli investitori istituzionali include una discussione sui molteplici modi per esprimere una visione sull’intelligenza artificiale", ha affermato. "Ciò che è cambiato negli ultimi 12 mesi non è solo il riconoscimento del potenziale trasformativo dell’IA, ma anche la maggiore sofisticazione con cui gli investitori la stanno affrontando: l’interesse per l’esposizione alle infrastrutture cloud e ai semiconduttori rimane elevato, mentre allo stesso tempo gli investitori cercano un’esposizione più diretta ai settori legati alla produzione e alla trasmissione di energia necessari ad alimentare questa rivoluzione".Gli investitori istituzionali stanno modificando la loro prospettiva sull'energia e sul clima, passando da un approccio incentrato sul rischio a una strategia orientata alle opportunità."Stiamo assistendo a una crescente esposizione a nuovi approcci di generazione energetica, guidata in particolare dall'aumento globale della domanda di energia in molti settori", ha affermato"In Nuveen, ciò si traduce in concrete opportunità di investimento sia nei mercati pubblici che in quelli privati, dalle utility elettriche posizionate per capitalizzare l'accelerazione della crescita degli utili, agli investimenti in infrastrutture private per lache alimentano la crescita dell'intelligenza artificiale".rafforza le opportunità di investimento nell'energia pulita. Tra gli investitori orientati all'impatto, i progetti di innovazione energetica e infrastrutturale sono considerati le aree di investimento più promettenti.Quasi tutti gli intervistati (91%) hanno apportato modifiche ai propri portafogli nel 2025 a causa di questioni commerciali, tariffarie e geopolitiche. Tra gli investitori che hanno riallocato il capitale per regione,riflettendo un cambiamento strategico verso la diversificazione in un contesto di maggiore incertezza.Per coloro che stanno riallocando i capitali tra i diversi settori,(cloud computing, machine learning, automazione industriale), il(rinnovabili, semiconduttori, utility), l(biotecnologie, farmaceutica, scienze della vita).Sebbene il 74% degli intervistati concordi sul fatto che il 2025 abbia offerto più opportunità che rischi per i portafogli, quasi la metà (44%) riconosce anche che le azioni senza precedenti adottate nel 2025 in materia di dazi e commercio avranno ripercussioni durature sulle strategie di investimento. Guardando al futuro,Le aspettative degli investitori riguardo ai tagli dei tassi sono divise., che daranno impulso ai mercati, mentre il 32% si aspetta tagli irregolari o imprevedibili, con conseguente volatilità di mercato. Il 12% degli intervistati prevede un ritardo o una sospensione dei tagli a causa del ritorno dell’inflazione, mentre l’8% si aspetta tagli accelerati per timori di un rallentamento economico più profondo.