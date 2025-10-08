Londra: andamento rialzista per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario britannico
, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.
Il movimento di Lloyds Banking Group
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lloyds Banking Group
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lloyds Banking Group
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,8599 sterline. Primo supporto a 0,8459. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,8373.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)