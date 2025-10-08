Milano 15:13
Londra: andamento rialzista per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario britannico, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.

Il movimento di Lloyds Banking Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lloyds Banking Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lloyds Banking Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,8599 sterline. Primo supporto a 0,8459. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,8373.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
