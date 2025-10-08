Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:53
25.073 +0,94%
Dow Jones 20:53
46.620 +0,04%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: scambi negativi per KLA-Tencor

Ribasso composto e controllato per la compagnia tecnologica americana, che presenta una flessione del 2,23% sui valori precedenti.
