SIMEST, Assemblea nomina il nuovo Consiglio di amministrazione

(Teleborsa) -, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti focalizzata sull'internazionalizzazione delle imprese, comunica che l’Assemblea degli azionisti, riunitasi oggi, ha, che resterà in caricaè stato nominato, al posto di Pasquale Salzano;è stata designata alla carica di. Gli altri consiglieri sono: Matteo Zoppas, Sandro Donati, Maria Elena Perretti, Roberto Rati, Barbara Cimmino. L’Assemblea ha inoltre nominato i membri del, che risulta così composto: Renato Castaldo (Presidente del Collegio Sindacale), Lucrezia Iuliano (Sindaco effettivo), Ugo Venanzio Gaspari (Sindaco effettivo).è professore di finanza ed è attualmente economic advisor presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha ricoperto incarichi di vertice nel settore bancario e finanziario, tra cui Chief Financial Officer di ICCREA Banca, Managing Director di Smith Barney Europe (Citigroup) a Londra, nonché Director di Merrill Lynch International a Londra. Laureato con lode in Economia e Commercio all’Università "La Sapienza" di Roma sotto la guida di Federico Caffè, ha completato la propria formazione alla Harvard Business School. È analista finanziario certificato FEAF/CFA e presidente di diverse associazioni non profit ed ELIS fellow.è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Simest dal 2022. Dal 9 maggio 2023 è anche membro del Consiglio di amministrazione di Terna. Ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia strategic, compiuto gli studi in economia aziendale presso l’Università di Torino e conseguito un master in Bank Management all’Università Bocconi di Milano. In precedenza ha lavorato in BNL dal 2013, ricoprendo diversi ruoli. Ha ricoperto incarichi anche in alcune società del Gruppo BNP Paribas. Tra il 2012 e il 2013, ha lavorato in Banco Popolare come Responsabile Direzione Corporate, dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile Direzione in Banca Popolare di Novara (2008-2011). dal 1990 al 2008 ha lavorato presso la Banca San Paolo IMI (Intesa Sanpaolo), fino a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio Marketing e Commerciale all’interno della Divisione Corporate della Banca dei Territori.