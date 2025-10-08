Spid prorogato per altri 5 anni con possibile contributo econmico

(Teleborsa) - Lo Spid potrà essere utilizzato per altri 5 anni
per garantire l'Identità Digitale dei cittadini italiani, aziende e PA e rendere fruibili una serie di servizi pubblici in modalità digitale. Il prolungamento del servizio è stato assicurato dall'estensione di cinque anni della convenzione
fra i gestori, rappresentati da Assocerfificatori
, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID
) ed il Dipartimento per la Trasformazione Digitale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C'è però il riconoscimento di un contributo economico
rispetto al passato. Le parti hanno infatti aperto alla possibilità "di introdurre una valorizzazione economica
della base utenti secondo logiche di mercato", quindi prevedere una remunerazione economica (costo del servizio), già "recentemente perseguita da alcuni gestori"
. L'obiettivo è assicurare "in tutte le forme consentite, la sostenibilità economica e operativa
del servizio, considerati gli importanti investimenti sostenuti
autonomamente dai Gestori nei dieci anni di erogazione del servizio Spid e i costi significativi che il suo mantenimento continua a comportare"
I numeri del servizio Spid
Il ruolo fondamentale dello Spid è confermato anche dai numeri resi noti da Assocertificatori, secondo cui oltre 41 milioni di cittadini
hanno scelto attivamente di dotarsene, realizzando più di 1,2 miliardi di autenticazioni nel 2024
. Inoltre, il 2025 ha fatto registrare un ulteriore incremento nelle identità rilasciate, con oltre 52 mila nuove identità settimanali e oltre 630 milioni di accessi nel solo primo semestre 2025.
Secondo le ultime stime dell’Osservatorio Digital Identity del Politecnico di Milano, la percentuale di popolazione internet italiana attiva che lo utilizza ha raggiunto l’89%
, mentre l’86% degli utenti lo utilizza più volte durante l’anno, rappresentando un significativo primato a livello europeo.
Oltre a consentire l’accesso ai servizi della PA, lo SPID offre agli utenti italiani un valore aggiunto
significativo rispetto ad altri paesi europei. Questo deriva dalla vasta diffusione di servizi digitali
direttamente accessibili con lo SPID e dall’integrazione con ulteriori strumenti
, come la firma digitale
, l’attivazione di caselle PEC
, l’accesso a servizi finanziari, l’attivazione di utenze domestiche
e i servizi di telefonia, che pongono l’Italia all’avanguardia nel panorama europeo, grazie a una fattiva partnership pubblico-privato, a beneficio dell’innovazione del Paese.