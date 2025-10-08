Spid prorogato per altri 5 anni con possibile contributo econmico

I numeri del servizio Spid

(Teleborsa) -per garantire l'Identità Digitale dei cittadini italiani, aziende e PA e rendere fruibili una serie di servizi pubblici in modalità digitale. Il prolungamento del servizio è stato assicurato dall'fra i gestori, rappresentati da, l'Agenzia per l'Italia Digitale () ed ildella Presidenza del Consiglio dei Ministri.C'è però ilrispetto al passato. Le parti hanno infatti aperto alla possibilità "didella base utenti secondo logiche di mercato", quindi prevedere una remunerazione economica (costo del servizio), già. L'obiettivo è assicurare "in tutte le forme consentite, ladel servizio, considerati gli importantiautonomamente dai Gestori nei dieci anni di erogazione del servizio Spid e i costi significativi che il suo mantenimento continua a comportare"Il ruolo fondamentale dello Spid è confermato anche dai numeri resi noti da Assocertificatori, secondo cuihanno scelto attivamente di dotarsene, realizzando. Inoltre, il 2025 ha fatto registrare un ulteriore incremento nelle identità rilasciate, con oltre 52 mila nuove identità settimanali e oltre 630 milioni di accessi nel solo primo semestre 2025.Secondo le ultime stime dell’Osservatorio Digital Identity del Politecnico di Milano, la percentuale di, mentre l’86% degli utenti lo utilizza più volte durante l’anno, rappresentando un significativo primato a livello europeo.Oltre a consentire l’accesso ai servizi della PA,significativo rispetto ad altri paesi europei. Questo deriva dalladirettamente accessibili con lo SPID e dall’, come la, l’attivazione di caselle, l’accesso a servizi finanziari, l’attivazione die i servizi di telefonia, che pongono l’Italia all’avanguardia nel panorama europeo, grazie a una fattiva partnership pubblico-privato, a beneficio dell’innovazione del Paese.