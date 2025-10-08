Spruce Biosciences, finanziamento tramite collocamento privato da 50 milioni di dollari

Spruce Biosciences

(Teleborsa) -, azienda biofarmaceutica in fase avanzata focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di nuove terapie per disturbi neurologici con significative esigenze mediche insoddisfatte, ha stipulato un accordo definitivo diche dovrebbe generare un. La chiusura del collocamento privato è prevista per il 9 ottobre 2025Le risorse serviranno per promuovere la(TA-ERT) per il trattamento della sindrome di Sanfilippo di tipo B (MPS IIIB) attraverso la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nel primo trimestre del 2026 e il potenziale lancio commerciale negli Stati Uniti a fine 2026.Ai sensi del contratto di acquisto titoli, gli investitori hanno concordato di(il "Prezzo di Acquisto"). In luogo delle azioni ordinarie, come parte del loro investimento, alcuni investitori acquisterannoprefinanziati per acquistareal prezzo di acquisto di 67,99 dollari, pari al Prezzo di Acquisto per azione ordinaria, meno il prezzo di esercizio di 0,01 dollari per azione di ciascun warrant prefinanziato. I warrant prefinanziati saranno esercitabili per un periodo di cinque anni dalla data di emissione.