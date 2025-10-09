Adamant Group chiude il 2024 con 743 milioni di euro di ricavi

(Teleborsa) - Il 2024 si chiude con risultati solidi per, realtà leader nei biocarburanti avanzati e nei feedstock rinnovabili. Il bilancio consolidato approvato in questi giorni evidenzia una crescita robusta, sia in termini di volumi sia di redditività, a conferma della capacità del gruppo di operare con disciplina e resilienza in un contesto globale sempre più sfidante.L'azienda ha registratoper, con unpari a. Nel 2024 complessivamente i volumi trattati ammontano a 693.000 tonnellate."Questi risultati dimostrano che il nostro modello è solido e pronto a crescere in modo sostenibile – ha commentato, CEO di Adamant Group –. Non stiamo solo aumentando i numeri, ma stiamo costruendo valore industriale e contribuendo concretamente alla transizione energetica".Adamant continuerà a investire in, per supportare le filiere bio-based e rafforzare il proprio impatto positivo sull'ambiente e sui territori. "Il 2024 segna un importante punto di maturazione per Adamant, con performance che rafforzano la nostra struttura finanziaria e ci preparano ad affrontare nuove sfide su scala globale", ha concluso Marchetti.