Aedes dialoga coi soci sulle modalità dell'aumento di capitale

(Teleborsa) - Il CdA di Aedes
(già Restart), società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha integrato l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 18 novembre
2025, dopo la richiesta ricevuta nei giorni scorsi
dall'azionista di minoranza Stella d'Atri (titolare di una partecipazione pari al 5,27% circa del capitale sociale). La sua proposta è stata messa al secondo punto dell'ordine del giorno, in caso di mancata approvazione del primo punto.
Stella d'Atri ha inoltre richiesto l'avvio di una sessione di engagement
tra soci e società, da svolgersi prima dell'evento assembleare del 18 novembre 2025. L'obiettivo della richiesta è quello di "offrire ai soci l'opportunità di formulare loro proposte, diverse nei termini quantitativi e attuativi
" in relazione alla proposta di attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale e alla proposta di modifica statutaria. Al riguardo, il board ha deliberato di avviare l'anzidetto engagement - anche in ragione del fatto che l'Assemblea si terrà con l'intervento esclusivo per il tramite del rappresentante designato - al fine di agevolare l'incontro tra soci e raggiungere gli auspicati obiettivi.
Il CdA ha anche approvato all'unanimità la promozione di una sollecitazione di deleghe
in merito al primo punto e al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria. La società promuove la sollecitazione di deleghe di voto al fine di consentire un più agevole e informato esercizio del diritto di voto e, dunque, di favorire il massimo coinvolgimento della base azionaria.
In questa prospettiva, la sollecitazione è - anzitutto e in via generale - motivata dall'intendimento della società di offrire uno strumento a beneficio di tutti gli azionisti, volto ad accrescere la consapevolezza
degli stessi in ordine alla necessità e alla strategicità di conferire al consiglio una delega ad aumentare il capitale sociale.
La società - e per essa il consiglio di amministrazione - "supporta ogni iniziativa finalizzata all'ottenimento di risorse finanziarie in equity
volte ad accrescere il valore della società e del gruppo Aedes e, conseguentemente, di tutti i suoi azionisti", si legge in una nota.