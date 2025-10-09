Allcore, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato la raccomandazione
(Buy
) e abbassato il target price
(a 2,75 euro
per azione dai precedenti 3,50 euro) sul titolo Allcore
(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan.
Tre sono i principali driver che hanno contribuito alla riduzione delle stime di EBITDA 2025-27, mediamente pari al 40%
. Tra questi, il più rilevante è rappresentato dal rallentamento della crescita evidenziato da ST, cui è associata, e questo è il secondo driver, una compressione della redditività dovuta a crescenti costi commerciali. A ciò si è sommato, e vale circa un terzo della complessiva revisione delle stime, l'effetto economico derivante dalla rifocalizzazione della società sul core business, che ha condotto al deconsolidamento della BU real estate.
"Per quanto il primo semestre
abbia segnato una battuta d'arresto per la crescita dell'ammiraglia ST
, confermiamo la nostra raccomandazione positiva sul titolo confidando da un lato che il progetto APN possa rivelarsi un importante volano di crescita prospettica e, dall'altro, che la compressione della redditività possa essere fenomeno temporaneo, e riconducibile alla fase di lancio del progetto in questione", si legge nella ricerca.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)