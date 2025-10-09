Amplifon, presentata la nuova strategia climatica: incontro con Giovannini

(Teleborsa) -ha ospitato presso il proprio quartier generale di Milano un incontro congià due volte ministro della Repubblica e fondatore e direttore scientifico diper discutere il ruolo delle imprese nella transizione ecologica e nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Durante la conversazione,– fa sapere Amplifon in una nota – ha condiviso la propria visione sull'evoluzione delle politiche di sostenibilità a livello globale, sottolineando l'importanza per le aziende di integrare i principi ESG nelle strategie di lungo periodo, anche in un contesto internazionale e geopolitico sempre più complesso.L'incontro è stato anche l'occasione per presentare ad alcuni stakeholder la nuovarecentemente validata dalla Science Based Targets initiative (SBTi), che prevede la riduzione del 42% delle emissioni dirette (Scope 1 e 2) e del 25% delle emissioni indirette (Scope 3) entro il 2030, con l'impegno a coinvolgere il 44% dei fornitori in obiettivi di decarbonizzazione basati sulla scienza.