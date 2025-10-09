ASML, Marco Pieters nominato Chief Technology Officer

ASML Holding

(Teleborsa) -, big europea dei semiconduttori, ha annunciato la, che riporterà al CEO Christophe Fouquet. Con oltre 25 anni di esperienza in ASML, di cui il più recente è stato Vicepresidente Esecutivo per l'area di prodotto Applications, Pieters vanta una solida esperienza nella leadership tecnologica."La tecnologia è al centro di ASML e il nostro talento ingegneristico in tutto il mondo è la chiave del nostro successo futuro - ha dichiarato Fouquet - Nell'ambito del nostro solido processo di pianificazione della successione, sono orgoglioso di nominare Marco, un leader di lunga data di ASML, CTO. Dopo aver lavorato al suo fianco per molti anni, Marco può contare sul mio pieno supporto nel portare avanti la nostra roadmap tecnologica al servizio dei nostri clienti. Non vedo l'ora di proseguire la nostra collaborazione"Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza ha annunciato l'a partire dalla prossima Assemblea Generale Annuale della società, che si terrà il 22 aprile 2026. Il Consiglio di Sorveglianza intende inoltre riconfermare il Vicepresidente Esecutivo e Direttore Finanziario Roger Dassen per un mandato di quattro anni e il Vicepresidente Esecutivo e Direttore Operativo Frédéric Schneider-Maunoury per un mandato di due anni a partire dall'AGM del 2026.Marco Pieters assumerà il ruolo di CTO con effetto immediato. Con la sua nomina nel Consiglio di amministrazione dell'ASML nell'aprile 2026, il