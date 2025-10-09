Brillante Tokyo, l'ottimismo sull'AI e i verbali della Fed spingono i listini asiatici

(Teleborsa) - A Tokyo
, scambia in deciso rialzo il Nikkei 225
(+1,54%); sulla stessa linea, giornata brillante per Shenzhen
, che avanza dell'1,7%.
L'ottimismo sull'intelligenza artificiale
convince gli investitori, con i titoli tech
e quelli dei chip
che spingono i listini asiatici. Anche i verbali della riunione di settembre della Federal Reserve hanno alimentato le aspettative per ulteriori tagli dei tassi di interesse
nei prossimi mesi. Si attende ora il prossimo discorso del presidente della Fed Jerome Powell
previsto per la giornata di oggi.
In frazionale progresso Hong Kong
(+0,37%).
Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(+0,15%); guadagni frazionali per Sydney
(+0,34%).
Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Frazionale rialzo per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,21%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,1%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,85%.