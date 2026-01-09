Brillante Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per i principali listini asiatici. A, scambia in deciso rialzo il(+1,82%), mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. In frazionale rialzo(+0,25%); più decisa(+0,75%). In moderato rialzo(+0,67%); senza direzione(+0,2%).In Cina, i dati ufficiali pubblicati venerdì hanno mostrato che l’è salita al livello più alto degli ultimi tre anni, offrendo segnali provvisori di miglioramento della domanda. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,8% su base annua a dicembre, il ritmo più rapido in circa 34 mesi, mentre i prezzi mensili sono saliti dello 0,2%.Guardando avanti, l’attenzione degli investitori è concentrata sul rapporto suiprevisto per venerdì, che dovrebbe fornire una visione più chiara sulla forza della più grande economia mondiale e sulle prospettive di politica monetaria della Federal Reserve.Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,27%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,1%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%.Il rendimento dell'tratta 2,1%, mentre il rendimento delè pari 1,88%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,7%; preced. -3,5%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,7%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -2,2%)00:50: Partite correnti (preced. 2.834 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%).