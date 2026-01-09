Brillante Tokyo

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per i principali listini asiatici. A Tokyo
, scambia in deciso rialzo il Nikkei 225
(+1,82%), mentre, al contrario, Shenzhen
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. In frazionale rialzo Hong Kong
(+0,25%); più decisa Seul
(+0,75%). In moderato rialzo Mumbai
(+0,67%); senza direzione Sydney
(+0,2%).
In Cina, i dati ufficiali pubblicati venerdì hanno mostrato che l’inflazione al consumo
è salita al livello più alto degli ultimi tre anni, offrendo segnali provvisori di miglioramento della domanda. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,8% su base annua a dicembre, il ritmo più rapido in circa 34 mesi, mentre i prezzi mensili sono saliti dello 0,2%.
Guardando avanti, l’attenzione degli investitori è concentrata sul rapporto sui non-farm payrolls statunitensi
previsto per venerdì, che dovrebbe fornire una visione più chiara sulla forza della più grande economia mondiale e sulle prospettive di politica monetaria della Federal Reserve.
Piccolo passo in avanti per l'euro contro la valuta nipponica
, che sta portando a casa un misero +0,27%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,1%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,04%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,1%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,88%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,7%; preced. -3,5%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,7%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -2,2%) Martedì 13/01/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 2.834 Mld ¥) Giovedì 15/01/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%).