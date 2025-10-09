Milano 9:30
43.359 -0,29%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:30
9.519 -0,31%
24.659 +0,25%

Chiusura della Borsa di Seul

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Seul
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 9 ottobre, il mercato di Seul è chiuso per il Giorno dell`Hangeul.
Condividi
```