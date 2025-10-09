Contratto scuola, Pacifico (Anief): "Legge Bilancio passaggio importante per risorse"

(Teleborsa) - È terminato l’incontro dei sindacati della scuola all’ARAN
per la definizione dei contorni economici del rinnovo contrattuale
per il comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2022-2024
. Marcello Pacifico
, presidente nazionale dell’Anief
, ha illustrato le cifre emerse
dalla trattativa e delineato la strategia sindacale per garantire recuperi più consistenti al personale scolastico. Nel triennio si prevedono infatti aumenti retributivi compresi fra 105 e 177 euro mensili per i docenti
e tra 82 e 186 euro per il personale amministrativo e ad EQ, mentre si stimano arretrati medi di 1.444 euro.
"Nell’incontro di oggi abbiamo discusso delle parti economiche, quindi di quanto potrebbero ammontare questi aumenti contrattuali per il 2022-24", ha spiegato il sindacalista al termine della riunione. L’aumento complessivo si attesta al 6%
e riguarda sia lo stipendio tabellare sia il salario accessorio
(RPD per i docenti, CIA per gli ATA). Le indennità fisse
subiscono una rideterminazione: per i docenti è previsto un incremento annuale medio di 144 euro
, mentre per il personale amministrativo la media è di 114 euro. Per i Direttori dei servizi generali e amministrativi l’incremento è di 192 euro.
"Stiamo parlando di aumenti che inglobano anche la parte dell’indennità di vacanza contrattuale
e del decreto anticipi che già abbiamo ricevuto", ha precisato il presidente ANIEF.
La proposta economica comprende anche un’una tantum
la cui distribuzione è ancora oggetto di approfondimento
. L’importo medio dell’una tantum è stato quantificato in 142 euro
. L’ANIEF sta valutando la possibilità di separare la firma della parte economica da quella normativa. La strategia prevede di aprire subito le trattative
per il rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027
che porterebbe ad altri aumenti di 150-160 euro, senza più conglobare le risorse dell’aumento degli anticipi già in godimento.
Il leader dell’Anief ha detto che “è un passaggio importante, bisogna anche capire cosa verrà messa in legge di bilancio per incentivare il personale scolastico che in questo momento continua ad avere uno stipendio molto inferiore rispetto ai dipendenti dei ministeri. Quello per cui dobbiamo lavorare tutti, cioè aumentare le risorse specifiche e certamente c’è un problema riguardo alla valorizzazione della funzione docente così come anche dei DSGA e del personale ATA”. L’obiettivo deve essere finalmente di raggiungere l’inflazione che negli ultimi anni ha subito una vera impennata.