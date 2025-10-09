Contratto scuola, Pacifico (Anief): "Legge Bilancio passaggio importante per risorse"

(Teleborsa) -per la definizione dei contorni economici delper il comparto Istruzione e Ricerca, relativo al, presidente nazionale dell’, ha illustrato ledalla trattativa e delineato la strategia sindacale per garantire recuperi più consistenti al personale scolastico. Nel triennio si prevedono infattie tra 82 e 186 euro per il personale amministrativo e ad EQ, mentre si stimano"Nell’incontro di oggi abbiamo discusso delle parti economiche, quindi di quanto potrebbero ammontare questi aumenti contrattuali per il 2022-24", ha spiegato il sindacalista al termine della riunione.e riguarda sia lo(RPD per i docenti, CIA per gli ATA). Lesubiscono una rideterminazione: per i docenti è previsto un incremento annuale medio di, mentre per il personale amministrativo la media è di 114 euro. Per i Direttori dei servizi generali e amministrativi l’incremento è di 192 euro."Stiamo parlando die del decreto anticipi che già abbiamo ricevuto", ha precisato il presidente ANIEF.La proposta economicala cui distribuzione è. L’importo medio dell’una tantum è stato quantificato in. L’ANIEF sta valutando la possibilità di separare la firma della parte economica da quella normativa. La strategia prevede diper il rinnovo contrattuale delche porterebbe ad altri aumenti di 150-160 euro, senza più conglobare le risorse dell’aumento degli anticipi già in godimento.Il leader dell’Anief ha detto che “è un passaggio importante, bisogna anche capire cosa verrà messa in legge di bilancio per incentivare il personale scolastico che in questo momento continua ad avere uno stipendio molto inferiore rispetto ai dipendenti dei ministeri. Quello per cui dobbiamo lavorare tutti, cioè aumentare le risorse specifiche e certamente c’è un problema riguardo alla valorizzazione della funzione docente così come anche dei DSGA e del personale ATA”. L’obiettivo deve essere finalmente di raggiungere l’inflazione che negli ultimi anni ha subito una vera impennata.