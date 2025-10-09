Cooper Standard: intesa al Mimit, tutelati tutti i 375 lavoratori.

(Teleborsa) - Intesa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
sulla vertenza Cooper Standard: l’azienda, accogliendo la richiesta avanzata dal Mimit, ha annunciato l’avvio di una fase concertata di riorganizzazione del sito di Battipaglia finalizzata a verificare ogni azione utile a garantire la sostenibilità produttiva e occupazione dello stesso con la tutela di tutti i 375 lavoratori.
“L’accordo di oggi rappresenta l’inizio di un percorso per il rilancio industriale e occupazionale del sito di Battipaglia. Il Mimit
anche in questo caso sarà al fianco dei lavoratori per la migliore soluzione occupazione e industriale possibile”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
In questo modo è stata scongiurata ogni possibile iniziativa unilaterale da parte dell’azienda. All’incontro
- cui hanno preso parte i vertici aziendali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e di categoria, e le istituzioni locali - è stato inoltre condiviso l’impegno ad avviare un percorso di verifica finalizzato al rilancio industriale dello stabilimento, con un orizzonte temporale di dodici mesi.
Nel corso di questo periodo saranno monitorati trimestralmente gli sviluppi e valutate tutte le soluzioni util
i a garantire la continuità produttiva e occupazionale del sito anche tramite la ricerca di un potenziale partner industriale.