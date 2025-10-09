Cooper Standard: intesa al Mimit, tutelati tutti i 375 lavoratori.

(Teleborsa) -sulla vertenza Cooper Standard: l’azienda, accogliendo la richiesta avanzata dal Mimit, ha annunciato l’avvio di una fase concertata di riorganizzazione del sito di Battipaglia finalizzata a verificare ogni azione utile a garantire la sostenibilità produttiva e occupazione dello stesso con la tutela di tutti i 375 lavoratori.“L’accordo di oggi rappresenta l’inizio di un percorso per il rilancio industriale e occupazionale del sito di Battipaglia. Ilanche in questo caso sarà al fianco dei lavoratori per la migliore soluzione occupazione e industriale possibile”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.In questo modo è stata- cui hanno preso parte i vertici aziendali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e di categoria, e le istituzioni locali - è stato inoltre condiviso l’impegno ad avviare un percorso di verifica finalizzato al rilancio industriale dello stabilimento, con un orizzonte temporale di dodici mesi.Nel corso di questo periodoi a garantire la continuità produttiva e occupazionale del sito anche tramite la ricerca di un potenziale partner industriale.