ENAC: tavolo con ITA, Atitech, ADR e sindacati per superare criticità manutenzione

(Teleborsa) - A seguito della richiesta di convocazione da parte dei sindacati del trasporto aereo - FILT CIGL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto aereo -, alla presenza di, una riunione convocata dal Presidente Pierluigi Di Palma e dal Direttore Generale Alexander D’Orsogna perche si sono sviluppate nell’ambito dei rapporti contrattuali, riguardanti i processi manutentivi.Nell’ambito della riunione è statocon l’obiettivo diper garantire sia la crescita del comparto, sia l’occupazione dei numerosi lavoratori impiegati nelle attività di manutenzione, oltre che l’efficienza del funzionamento dell’interno sistema che rappresenta un motore vitale per l’economia del Paese e dei territori.Ila tutti gli attori coinvolti di verificare un possibile, aggiornando il tavolo tecnico a unp.v., per la verifica delle soluzioni individuate, con il comune obiettivo di garantire lo svolgimento efficace ed efficiente de sistema, tutelando i lavoratori.