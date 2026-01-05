RFI ha attivato il Piano Neve e Gelo: tutto pronto per affrontare eventuali criticità

(Teleborsa) -su tutta l'infrastruttura nazionale, per gestire in modo efficace eventuali criticità sulla rete ferroviaria che si presenteranno con il previstoanche a quote basse.Il Piano è entrato in azione in seguito aied agli avvisi didiramati dale dalle strutture territoriali competenti e si articola in un sistema di fasi operative progressive, pensate per adeguare tempestivamente l’organizzazione della rete all’intensità degli eventi atmosferici., l’operatività di RFI è orientata asulle infrastrutture strategiche, modulando l’offerta ferroviaria in modo preventivo e coordinato.Al centro del Piano c’è una, fatta di tecnologie, mezzi e presìdi distribuiti sull’intero territorio nazionale:, mezzi specializzati pronti a intervenire per lae soluzioni dedicate per laconsentono di prevenire le principali criticità e di intervenire rapidamente in caso di peggioramento delle condizioni meteo. A questo si affianca ildella rete, in particolare nelle grandi aree urbane e metropolitane.Il coordinamento delle attività è assicurato da una, sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di RFI, monitorano l’evoluzione degli eventi e garantiscono unadelle emergenze, in stretto raccordo con le istituzioni competenti.è dedicata anche alla: gli eventuali programmi di rimodulazione dell’offerta ferroviaria verranno definiti con anticipo e comunicati entro la sera precedente il giorno di criticità attraverso i canali ufficiali di RFI e delle Imprese Ferroviarie, oltre che con una capillare informazione nelle stazioni. Durante gli eventi, protocolli di comunicazione dedicati assicuranosu variazioni del servizio, rallentamenti e possibili alternative di viaggio.Con il Piano Neve e Gelo, Rete Ferroviaria Italiana conferma il proprio impegno per una gestione preventiva e responsabile dell’infrastruttura ferroviaria, mettendo al centro la sicurezza, l’affidabilità del servizio e l’informazione ai cittadini, anche nelle condizioni climatiche più sfidanti.