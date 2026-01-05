RFI ha attivato il Piano Neve e Gelo: tutto pronto per affrontare eventuali criticità

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato il Piano Neve e Gelo
su tutta l'infrastruttura nazionale, per gestire in modo efficace eventuali criticità sulla rete ferroviaria che si presenteranno con il previsto arrivo di neve, gelo e ghiaccio
anche a quote basse.
Il Piano è entrato in azione in seguito ai bollettini meteo
ed agli avvisi di Avverse Condizioni Meteo
diramati dal Dipartimento della Protezione Civile
e dalle strutture territoriali competenti e si articola in un sistema di fasi operative progressive, pensate per adeguare tempestivamente l’organizzazione della rete all’intensità degli eventi atmosferici. Dalla pre-allerta fino agli scenari più complessi
, l’operatività di RFI è orientata a concentrare risorse e interventi
sulle infrastrutture strategiche, modulando l’offerta ferroviaria in modo preventivo e coordinato.
Al centro del Piano c’è una macchina organizzativa già rodata
, fatta di tecnologie, mezzi e presìdi distribuiti sull’intero territorio nazionale: deviatoi protetti da sistemi di riscaldamento
, mezzi specializzati pronti a intervenire per la rimozione di neve e ghiaccio
e soluzioni dedicate per la protezione della linea di alimentazione elettrica
consentono di prevenire le principali criticità e di intervenire rapidamente in caso di peggioramento delle condizioni meteo. A questo si affianca il rafforzamento dei presìdi straordinari nei nodi più sensibili
della rete, in particolare nelle grandi aree urbane e metropolitane.
Il coordinamento delle attività è assicurato da una struttura operativa che lavora in tempo reale: i Centri Operativi Territoriali
, sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di RFI, monitorano l’evoluzione degli eventi e garantiscono una gestione tempestiva ed efficace
delle emergenze, in stretto raccordo con le istituzioni competenti.Particolare attenzione
è dedicata anche alla comunicazione con i passeggeri
: gli eventuali programmi di rimodulazione dell’offerta ferroviaria verranno definiti con anticipo e comunicati entro la sera precedente il giorno di criticità attraverso i canali ufficiali di RFI e delle Imprese Ferroviarie, oltre che con una capillare informazione nelle stazioni. Durante gli eventi, protocolli di comunicazione dedicati assicurano aggiornamenti costanti
su variazioni del servizio, rallentamenti e possibili alternative di viaggio.
Con il Piano Neve e Gelo, Rete Ferroviaria Italiana conferma il proprio impegno per una gestione preventiva e responsabile dell’infrastruttura ferroviaria, mettendo al centro la sicurezza, l’affidabilità del servizio e l’informazione ai cittadini, anche nelle condizioni climatiche più sfidanti.